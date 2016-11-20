Украина сможет присоединиться к Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях

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Украинская делегация будет принимать участие в Конференции ЕЄК ООН в словенской Любляне.

Украина уже сейчас пользуется программой помощи Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях ryanking999 / Depositphotos

Украина получит возможность присоединиться к Конвенции(ЕЭК) ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий, направленной на международное сотрудничество в области промышленной и экологической безопасности.

Об этом в статье для ZN.UA пишут заместитель генсека и исполнительный секретарь ЕЭК ООН Кристиан Фриис Бах и министр окружающей среды и территориального планирования Республики Словения Ирена Майцен.

По словам авторов, поддержка в вопросах присоединения и имплементации данного документа доступна многим странам. За почти четверть века с момента принятия Конвенции о промышленных авариях (в 1992 г.), к ней присоединились 40 стран и Европейский союз.

"Украине еще предстоит присоединиться к Конвенции и в полной мере ощутить все преимущества для защиты населения и окружающей среды, которые она может обеспечить. Поддержка в вопросах присоединения и имплементации этого документа доступна многим странам. Программа оказания помощи в рамках Конвенции направлена на укрепление потенциала стран Кавказа, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы в их усилиях по имплементации этого международного договора, а также на оказание поддержки странам ЕЭК ООН с переходной экономикой в целях повышения их промышленной безопасности", – отмечают Бах и Майцен.

По словам авторов, сегодня преимуществами программы оказания помощи ЕЄК ООН пользуется 15 стран, включая Украину.

Отмечается, что в намеченной на 28-30 ноября Конференции о промышленных авариях, которая должна состояться в словенской Любляне, Украина примет участие в качестве наблюдателя, однако итоги форума должны открыть конвенцию для полноценного присоединения к ней большего количества государств.

"Одним из ключевых результатов, ожидаемых от встречи, является открытие Конвенции для присоединения к ней всех государств — членов Организации Объединенных Наций. Это поставит нас на путь достижения всеобъемлющего сотрудничества в области промышленной безопасности с целью обеспечения здоровья и благосостояния населения, а также безопасности окружающей среды", – сообщили Майцен и Бах.

Подробнее о преимуществах международного сотрудничества в рамках Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий читайте в статье Кристиана Фрииса Баха и Ирены Майцен "Промышленная безопасность: спасение жизней, здоровья и окружающей среды" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".