Украина сейчас не испытывает острой необходимости в транше МВФ – Данилюк

Выделение транша МВФ не влияет на выполнение страной бюджетных обязательств, подчеркнул министр.

Украина пока что сможет обойтись без нового транша МВФ sputniknews.com

В настоящий момент Киев не испытывает острой необходимости в средствах, заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Все пропало" не будет" – заявил глава Минфина в комментарии для "Экономической правды", говоря о последствиях возможного неполучения Украиной нового валютного транша в нынешнем году.

"Транши МВФ идут не в бюджет, а в резервы НБУ. Следующий - не исключение. Даже если мы не получим его этом году, у нас не будет необходимости искать деньги для его замещения, как, например, в случае с неполучением макрофинансовой помощи от ЕС или недополученим доходов от приватизации", - подчеркнул он, уточнив, что получение транша никак не влияет на выполнение бюджетных обязательств.

"Транш МВФ – это в первую очередь, сигнал о том, что программа продолжается. Это важно для внешних инвесторов и других международных организаций. Как известно, недавно рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины до В-, который позволит государству и национальным компаниям заимствовать средства на внешних рынках по более низким ставкам", - отметил министр.

По словам Данилюка, это стало возможным, среди прочего, благодаря сотрудничеству Украины с МВФ.

Напомним, по итогам работы миссии МВФ в Киеве с 3 по 17 ноября, в Фонде приняли решение, что Украине необходимо дополнительное время дле реализации текущих задач, оговоренных в программе сотрудничества с МВФ.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.

Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве в начале ноября. Как сообщили ZN.UA источники, знакомые с ходом переговоров, для решения вопроса о выделении Киеву очередного транша миссия МВФ настаивает на усилении борьбы с коррупцией, реализации пенсионной реформы, а также на сбалансированности проекта госбюджета-2017, повышении платежной дисциплины участников энергорынка и продолжении реформы налоговой службы.

Подробнее читайте в статье Юрия Сколотяного "Киев и МВФ: миссия (не)уговорима?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".