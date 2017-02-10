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Украина проведет стрельбы из "Буков" возле Крыма

10 февраля в 14:44

Войска проведут 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями.

стрельбы ПВО ВСУ
ВСУ проведут 25 учений по стрельбе из "Буков" возле Крыма
Facebook/Міністерство оборони України
ВСУ проведут боевые стрельбы из ЗРК "Бук-М1" на полигоне Ягорлик в Херсонской области в рамках тактических учений, сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Запланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук-М1", а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения. На полигоне Ягорлик в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", - сказал Гуцуляк.

Он также добавил, что к проведению занятий привлекут иностранных инструкторов НАТО.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за ускорение перевооружение украинской армии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги учения Украина стрельба Херсон НАТО
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