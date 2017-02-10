Украина проведет стрельбы из "Буков" возле Крыма

Войска проведут 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями.
"Запланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук-М1", а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения. На полигоне Ягорлик в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", - сказал Гуцуляк.
Он также добавил, что к проведению занятий привлекут иностранных инструкторов НАТО.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за ускорение перевооружение украинской армии.ZN.UA