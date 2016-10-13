Украина проиграла Януковичам апелляцию в Евросуде

Украинская сторона прождала более года, прежде чем попытаться оспорить решение Евросуда.

Украина проиграла семье Януковичей в деле о компенсации расходов на 6,3 млн грн Андрей Товстыженко, ZN.UA

Европейский суд правосудия отклонил аппеляцию Украины о приказе возместить юридические расходы экс-президенту Виктору Януковичу и его сыновьям в сумме 6,378 миллионов гривен, об этом говорится в пресс-релизе английской адвокатской компании Joseph Hage Aaronson LLP.

"Европейский суд справедливости отклонил апелляционную жалобу Украины относительно приказа о возмещении ею юридических расходов президента Виктора Януковича и его сыновей", - говорится в пресс-релизе.

"Несмотря на то, что в марте 2015 года Общий суд ЕС обязал Правительство Украины возместить юридические расходы Президента Януковича и его сыновей, представители Украины прождали более года, прежде чем в июне 2016 года попытались оспорить данное решение в Европейском суде справедливости, высшем суде ЕС", - говорится в пресс-релизе.

Решением от 5 октября 2016 суд отклонил апелляционную жалобу и подтвердил, что правительство Украины не только должно понести "расходы в связи с неудачным вступлением в процесс, но также и расходы в связи с неудачной попыткой апелляции".

В марте суд ЕС обязал Украину возместить исковые расходы в сумме 6 млн 378,4 тыс. грн экс-президенту Виктору Януковичу и двум его сыновьям - Александру и Виктору (покойному), по делу об обжаловании введенных против них Евросоюзом имущественных санкций.