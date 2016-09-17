Украина предложила в суде против РФ в качестве арбитра экс-представителя Румынии в деле об острове Змеином

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Профессор Воган Лов очень хорошо знает суть рассмотрения дела по делимитации Черного моря.

У МИД есть видение, как добиться исполнения решения арбитража Андрей Товстыженко, ZN.UA

Одна из ведущих американских юридических компаний Covington & Burling LLP будет представлять интересы Украины во время рассмотрения дела в арбитраже о нарушениях РФ положений Конвенции ООН по морскому праву, сообщила в интервьюзамминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Кроме этого, украинская сторона сотрудничает с профессором международного права Гарольдом Кохом и другими известными экспертами в данной области.

По словам Зеркаль, в качестве арбитра Украина предложила профессора Вогана Лова. "У него впечатляющий послужной список. Профессор Лов очень хорошо знает суть рассмотрения дела по делимитации Черного моря и в курсе всех особенностей, связанных с Черным морем. К тому же, он часто участвовал в процессах, связанных с использованием природных ресурсов. Мы его знаем по делу "Румыния против Украины", когда в Международном суде ООН рассматривалось дело по делимитации морских просторов в Черном море. Правда, тогда он представлял не нашу страну, а Румынию", - уточнила она.

На вопрос о том, будет ли Россия будет участвовать в судебном процессе, замминистра ответила, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что они не исключают такой возможности. "Однако, отвечая на вопрос, "будет ли Россия выполнять решения арбитража?", он пробил в "штангу", заявив: посмотрим, еще не знаем. Но решение арбитража является обязательным для сторон Конвенции!", - подчеркнула Зеркаль.

"Если говорить о выполнении решения, то существует Нью-Йоркская конвенция о выполнении арбитражных решений. Россия, кстати, ее подписала. Нью-Йоркская конвенция предусматривает, что если одна сторона не выполняет решение арбитражных инстанций, то другая сторона может обратиться за помощью к любому государству, подписавшему данную Конвенцию", - напомнила она.

По словам замминистра, если РФ будет сопротивляться и далее сохранит свое присутствие на Одесском, Безымянном и Голицынском газовых месторождениях, удерживая украинские буровые вышки, вряд ли какая-то страна будет пытаться военными средствами "попросить" оттуда Россию. "Но что касается финансовой компенсации, то у нас есть видение, как добиться выполнения решения арбитража", - заявила Зеркаль.

Подробнее об иске Украины против РФ читайте в интервью Владимира Кравченко с Еленой Зеркаль в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".

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14 сентября Украина начала международный арбитраж против РФ.

Ранее Зеркаль сообщала ZN.UA о высоких шансах Украины быть услышанной в Международном суде ООН.