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Украина предложила ликвидировать квазигосударственные структуры в ОРДЛО

26 октября в 19:17

Выборы на территории, где присутствует 40-тысячная группировка иностранных войск, не представляются возможными.

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Украина предложила упразднить "ДНР" и "ЛНР"
Информационнно-аналитический центр СНБО
Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске поставила вопрос упразднения квазигосударственных структур в ОРДЛО, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Проведение выборов на территории, которая не контролируется украинской властью, где присутствуют 40-тысячная группировка иностранных войск и огромное количество вооружений, не представляется возможным. Отдельно Украина ставит вопрос упразднения фейковых квазигосударственных структур, которые были созданы в ОРДЛО с 2014 г. В частности, речь идёт об отмене результатов псевдовыборов от 2 ноября 2014 года", - написала она на своей странице в Facebook по завершению заседания Трехсторонней контактной группы.

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Напомним, что с 2014 года на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей действуют террористические группировки "ДНР" и "ЛНР", иерархическая структура которых имитирует официальные государственные должности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги структура группировка территория
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