Украина празднует День Соборности и Свободы

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Ровно 98 лет назад был обнародован "Акт Злуки" межу УНР и ЗУНР.

Сегодня Украина отмечает День Соборности Василий Артюшенко, ZN.UA

Сегодня, 22 января, в Украине отмечается День Соборности и Свободы, как годовщину провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году.

День Соборности Украины был установлен в соответствии с указом Президента Украины № 42/99 от 21 января 1999 года, в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство.

В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика, а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика.

В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт "Злуки" (Велика Злука) - акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади.

Через несколько месяцев после провозглашения Воссоединения большевики заняли Киев, Восточную Галицию оккупировали поляки, а Закарпатье - Чехословакия. И хотя Акт "Злуки" 1919 года оказался декларативным, идея соборности продолжала жить.

И 22 января 1990 года миллионы украинцев выстроились в живую цепь от Киева до Львова, отмечая День соборности. 30 декабря 2011 года указом Президента Украины № 1209/2011 День соборности на официальном уровне был отменен, а вместо него установлен День соборности и свободы Украины.

Ранее сообщалось, какие мероприятия пройдут в Украине по случаю празднования Дня Соборности.