Украина потеряет из-за снега и заморозков треть урожая плодовых

Плодовые деревья больше всего пострадают в западных и северных областях. Озимым культурам ничего не угрожает.

Апрельский снег повредил плодовые деревья Анна Здоренко, ZN.UA

Укргидрометцентр прогнозирует потерю 30% урожая плодовых из-за резкого снижения температуры, снега и заморозков.

"Наиболее неблагоприятные погодные условия для плодовых. В этом году раннее массовое цветение абрикоса, ранних сортов вишен, груш, началось практически по всей территории Украины и интенсивные заморозки, снижение температуры до 1-4° мороза повредили плодовые. Потери составят 30% - однозначно. Цветущие плодовые больше всего пострадают в западных и северных областях", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель агрометеорологического отдела Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, озимым культурам ничего не угрожает, наоборот, осадки пополнили запасы влаги.

"Со значительной вероятностью можно говорить, что урожай озимых культур будет хорошим", - заявила Адаменко.

Она отметила, что возможны некоторые повреждения у ранних яровых зерновых, но они не будут значительными, учитывая устойчивость этих культур к заморозкам.

Как сообщалось, в ночь на 19 апреля в Днепре мокрый снег облепил деревья с распустившимися листьями, под его весом ломались ветви, а старые деревья выворачивало с корнем.

18 апреля снегопады были зафиксированы на Харьковщине.