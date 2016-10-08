Украина призвала ООН помочь разминировать Донбасс

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Мины несут больше угрозы для гражданских, чем для военных.

Полное разминирование Донбасса может стоить более 10 млрд евро Пресс-центр АТО/Facebook

Украина обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой обеспечить выполнение протокола по взрывоопасным пережиткам войны (ВПВ) из-за увеличения их количества в Донбассе.

Указывается, что ВПВ и противопехотные мины устанавливают незаконные вооруженные группы в жилых районах и на путях между городами, сообщили "Українські новини".

"Они (мины-ред.) несут больше угрозы для гражданских, чем для военнослужащих", - отмечается в тексте выступления.

Также отмечено, что для международного сообщества важно приложить все усилия для обеспечения выполнения протокола по взрывоопасным пережиткам войны в Донбассе.

Протокол по взрывоопасным пережиткам войны должен решать проблемы очистки территории после окончания конфликта и обязывает государства разминировать, удалять или уничтожать взрывоопасные вещества в постконфликтный период.

Ранее сообщалось, что полное разминирование Донбасса может стоить более 10 млрд евро.

Напомним, группы разминирования Вооруженных сил Украины с начала проведения антитеррористической операции в Донбассе обнаружили и обезвредили более 112 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Подробнее о разминировании Донбасса читайте в статье Виталия Мартынюка "Взрывоопасная земля Донбасса" в свежем выпске еженедельника "Зеркало недели. Украина".