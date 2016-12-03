Украина попросила Интерпол объявить "скифское золото" в международный розыск

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Печерский суд арестовал музейные экспонаты, которые находятся на выставке в Амстердамском университете.

Прокуратура АРК обратилась в Интерпол с просьбой объявить "скифское золото" в международный розыск

Печерский районный суд Киева на музейные экспонаты выставки "Крым – золотой остров в Черном море" , которые находятся в музее Алларда Пирсона Амстердамского университета, а прокуратура Автономной Республики Крым направила в Интерпол документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры АРК в пятницу, 2 декабря, ведомство осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании уголовного производста по факту отказа музея Алларда Пирсона Амстердамского университета (Королевство Нидерланды) вернуть "скифское золото", которое являются государственной собственностью Украины.

Ранее сообщалось, что Окружной суд Амстердама вынесет решение по делу о правах на "скифское золото" до 14 декабря.

Напомним, 5 октября 2016 года в Окружном суде Амстердама началось судебное заседание по иску государства Украина к музею Алларда Пирсона касательно возвращения украинской стороне так называемого "скифского золота", содержащегося в Нидерландах после аннексии Крымского полуострова.

Экспонаты Крымских музеев пребывали в Амстердаме в период аннексии Крыма Россией. После завершения выставки, нидерландская сторона отказалась вернуть экспонаты Национальному музею истории Украины, мотивируя это возможными претензиями со стороны музеев Крыма.

Выставка "Крым: золото и секреты Черного моря" была открыта в археологическом музее Алларда Пирсона при Амстердамском университете в начале февраля 2014 года. Она была сформирована из коллекций пяти украинских музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. По окончании выставки 31 августа 2014 музей Алларда Пирсона решил оставить у себя крымскую часть коллекции до соответствующего решения суда.

23 января 2015 года в Амстердаме начался судебный процесс о возвращении золота скифов в Украину. Позиция Украины в процессе основана на том, что музеи никогда не были фактическими владельцами экспонатов и факт аннексии Крыма ничего не меняет.