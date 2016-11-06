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Украина получит $ 200 тыс. от Международной торговой палаты на развитие инклюзивного образования

6 ноября в 19:25

Средства направят на проведение научно-педагогического эксперимента в Запорожской области.

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На развитие инклюзивного образования в Запорожской области выделят 5,2 миллиона гривень
Международная торговая палата Великого шелкового пути предоставит Украине грант в размере 200 тысяч долларов (5,2 миллиона ривень) на развитие инклюзивного образовательного пространства.

Грантовое соглашение в воскресенье, 6 ноября подписали председатель Международной торговой палаты Люй Цзяньчжун и глава "Фонда Порошенко" Марина Порошенко, сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

Грантовые средства будут направлены на развитие научно-педагогического эксперимента в Запорожской области в 2016-2019 годах. Сейчас из 600 школ области лишь в 51 внедрено инклюзивное образование. Главной задачей проекта является максимальная социализация детей с инвалидностью путем создания инклюзивного образовательного пространства. В планах – создание такого пространства на всей территории Украины.

Первая леди отметила, что более чем из семи миллионов украинских детей у около 700 тысяч есть нарушения психофизического развития. И лишь 10% из них обучаются в инклюзивных школах.

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Инклюзивное образование является направлением реформы общего образования, основанное на понимании, что лица с инвалидностью в современном обществе не должны быть изолированы от обшщества. Идея такого образования ориентирована на формирование условий его доступности для всех, в том числе детей с особыми потребностями.

Подробнее читайте в статье Владимира Петровского "От инклюзивного образования к инклюзивному обществу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги образование Запорожье школа
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