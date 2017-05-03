Украина поднялась на 24 место в рейтинге открытости государственных данных

За год Украина поднялась на 30 позиций.

Украина вышла на 24 место из 94 в рейтинге по открытости госданных radiusgroup.ru

Украина поднялась на 24 место по уровню открытости государственных данных, на 30 позиций улучшив свой показатель за прошлый год. Индекс открытости государственных данных в Украине составил 49%, а наилучшими сферами в рейтинге оказались прозрачность государственного бюджета и процедуры регистрации бизнеса, сообщается в исследовании Global Open Data Index.

Отметил успех Украины и премьер-министр Владимир Гройсман, который утверждает, что это является подтверждением открытости функционирования правительства.

Первое место в рейтинге занимают Австралия и Тайвань, тогда как замыкают список Мьянма и Барбадос.

Напомним, что Украинав рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ".

Ранее сообщалось, что согласно отчету Всемирного экономического форума, Украина находится на 127 месте из 136 стран по уровню безопасности.