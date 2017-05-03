Украина поднялась на 24 место в рейтинге открытости государственных данных

За год Украина поднялась на 30 позиций.
Отметил успех Украины и премьер-министр Владимир Гройсман, который утверждает, что это является подтверждением открытости функционирования правительства.
Первое место в рейтинге занимают Австралия и Тайвань, тогда как замыкают список Мьянма и Барбадос.поднялась до 102 места в рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ".
Ранее сообщалось, что согласно отчету Всемирного экономического форума, Украина находится на 127 месте из 136 стран по уровню безопасности.ZN.UA