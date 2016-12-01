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Украина подала извещение NOTAM о проведении ракетных пусков на юге страны

1 декабря в 12:35

Киев скорректировал время проведения своих ракетных стрельб 1-2 декабря после угроз российской стороны.

ураинская ракета запуск
Украина уточнила время проведения своих ракетных стрельб над Черным морем
Юрий Бирюков/Facebook
Воздушные силы Украины разместили при помощи авиационных извещений NOTAM предупреждения об опасности использования воздушного пространства в нескольких районах на Юге страны, в связи с проведением ВСУ учебных стрельб из ЗРК.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", согласно извещениям, обнародованным ВСУ во второй половине дня 30 ноября, стрельбы 1 декабря осуществлялись с 9:30 до 11:30, а 2 декабря – будут продолжаться с 8:00 до 12:00.

При этом, согласно информации на профильных интернет-ресурсах, первые украинские извещения, выданные 24 ноября, предусматривали проведение стрельб с 6:00 до 14:00.

"NOtice To AirMen", или NOTAM – это оперативно распространяемая информация системы Управления гражданской авиации США  об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации.

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Ранее Минобороны РФ разместило при помощи NOTAM уведомление о намерениях сбивать украинские ракеты, обнаруженные в зоне полетной информации Симферополя и Одессы, выпущенные в рамках учений ВСУ 1–2 декабря.

В пресс-центре Воздушных сил Украины, в то же время, сообщили, что уменьшили размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.  В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявилчто Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.   

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги ракета ВСУ Минобороны
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2 комментария
  • Вячеслав Киричок Сегодня, 13:15 Треба було не звертати уваги на погрози кремлівських негідників, адже Україна проводить випробування ракет над своєю територією, якою є Крим. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Вячеслав Киричок Сегодня, 13:14 Треба було не звертати уваги на погрози кремлівських негідників, адже Україна проводить випробування ракет над своєю територією, якою є Крим. Ответить Цитировать Пожаловаться
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