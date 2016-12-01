Украина подала извещение NOTAM о проведении ракетных пусков на юге страны

Киев скорректировал время проведения своих ракетных стрельб 1-2 декабря после угроз российской стороны.

Украина уточнила время проведения своих ракетных стрельб над Черным морем Юрий Бирюков/Facebook

Воздушные силы Украины разместили при помощи авиационных извещений NOTAM предупреждения об опасности использования воздушного пространства в нескольких районах на Юге страны, в связи с проведением ВСУ учебных стрельб из ЗРК.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", согласно извещениям, обнародованным ВСУ во второй половине дня 30 ноября, стрельбы 1 декабря осуществлялись с 9:30 до 11:30, а 2 декабря – будут продолжаться с 8:00 до 12:00.

При этом, согласно информации на профильных интернет-ресурсах, первые украинские извещения, выданные 24 ноября, предусматривали проведение стрельб с 6:00 до 14:00.

"NOtice To AirMen", или NOTAM – это оперативно распространяемая информация системы Управления гражданской авиации США об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации.

Ранее Минобороны РФ разместило при помощи NOTAM уведомление о намерениях сбивать украинские ракеты, обнаруженные в зоне полетной информации Симферополя и Одессы, выпущенные в рамках учений ВСУ 1–2 декабря.

В пресс-центре Воздушных сил Украины, в то же время, сообщили, что уменьшили размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.