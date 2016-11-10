Украина планирует запустить спутник связи у 2017 году

Спутник "Лыбидь" полностью собран и прошел испытания.

Спутник "Лыбидь" находится в режиме сохранения в Красноярске скриншот видео

Украина готовится к запуску с космодрома "Байконур" в 2017 году своего первого телекоммуникационного спутника "Лыбидь", который находится на хранении в России.



"На данный момент Государственное космическое агентство Украины осуществляет мероприятия по обеспечению запуска космического аппарата "Лыбидь" в 2017 году", - говорится в ответе ГКАУ на запрос российского агентства ТАСС.

В ГКАУ добавили, что "Лыбидь" полностью собран, прошел испытания, находится в режиме сохранения на территории ОАО "Информационные спутниковые системы" в Красноярске и готов к отправке на космодром Байконур.

В космическом агентстве отметили, что задержка с запуском спутника связана с потерей наземного комплекса управления спутником, созданного возле города Евпатория в оккупированном Россией украинском Крыму. Это также привело к значительному увеличению стоимости проекта, так как государственное предприятие "Укркосмос" самостоятельно, за счет собственных средств, построило наземный сегмент на своей территории в альтернативной конфигурации.

В мае 2015 года стало известно, что стратегия космической деятельности Украины на период до 2022 года предполагает запуск не менее шести спутников.

Спутник "Лыбидь" планировали запустить в 2015 году.

Напомним, спутник "Лыбидь" - первый украинский геостационарный телекоммуникационный спутник. Предназначается для предоставления услуг регионального и зарубежного телерадиовещания, непосредственного телевещания, предоставления услуг мультимедиа и интернет, а также обеспечения передачи данных, телефонии, видеоконференций на основе VSAT.