Украина пересмотрит список российских артистов-украинофобов

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Из списков могут убрать подписантов письма к Путину с одобрением оккупации Крыма, которые с тех пор молчали.

Не исключено, что скоро в Украину снова потянутся российские артисты Телеканал "Звезда"

В Украине создана межведомственная комиссия из представителей СБУ, Нацсовета по телерадиовещанию, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний для пересмотра списка российских артистов, которым запрещен въезд, сообщил министр культуры Украины

По его словам, в комиссии идет пересмотр списков, "которые еще с тех времен, когда они скопом пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался". "Ну, вы знаете, как оно там было, после того, возможно, он ничего не говорил, и их, очевидно, необходимо пересматривать", - сказал он в эфире телеканала 1+1.

Нищук сообщил, что за три года появились новые артисты, которые не просто негативно высказываются в отношении Украины, а представляют собой определенную угрозу безопасности.

"Это находится в плоскости и СНБО, который выносит определенные санкции на 1 или на 3 года, по-разному", - сказал министр культуры.

Он добавил, что в Министерстве культуры есть группа людей, которая обрабатывает обращения в отношении тех или иных деятелей культуры и направляет материалы в СБУ.

"Так было в отношении некоторых певиц, которые планировали выступления в определенных залах, и эти концерты были отменены. Там были приведены конкретные факты того, что они либо были в аннексированном Крыму, либо высказывались неоднократно против украинской культуры или украинского государства", - сказал Нищук.

О списках с 26-й минуты

Ранее в интервью ZN.UA министр культуры Украины Евгений Нищук заявил о том, что выступает за формирование индивидуального подхода к каждому, кто несет угрозу независимости Украины.