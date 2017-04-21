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Украина пересмотрит список российских артистов-украинофобов

21 апреля в 11:56

Из списков могут убрать подписантов письма к Путину с одобрением оккупации Крыма, которые с тех пор молчали.

Ливанов Путин
Не исключено, что скоро в Украину снова потянутся российские артисты
Телеканал "Звезда"
В Украине создана межведомственная комиссия из представителей СБУ, Нацсовета по телерадиовещанию, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний для пересмотра списка российских артистов, которым запрещен въезд, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

По его словам, в комиссии идет пересмотр списков, "которые еще с тех времен, когда они скопом пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался". "Ну, вы знаете, как оно там было, после того, возможно, он ничего не говорил, и их, очевидно, необходимо пересматривать", - сказал он в эфире телеканала 1+1.

Нищук сообщил, что за три года появились новые артисты, которые не просто негативно высказываются в отношении Украины, а представляют собой определенную угрозу безопасности.

"Это находится в плоскости и СНБО, который выносит определенные санкции на 1 или на 3 года, по-разному", - сказал министр культуры.

Он добавил, что в Министерстве культуры есть группа людей, которая обрабатывает обращения в отношении тех или иных деятелей культуры и направляет материалы в СБУ.

"Так было в отношении некоторых певиц, которые планировали выступления в определенных залах, и эти концерты были отменены. Там были приведены конкретные факты того, что они либо были в аннексированном Крыму, либо высказывались неоднократно против украинской культуры или украинского государства", - сказал Нищук.

О списках с 26-й минуты

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Ранее в интервью ZN.UA министр культуры Украины Евгений Нищук заявил о том, что выступает за формирование индивидуального подхода к каждому, кто несет угрозу независимости Украины.

По материалам: ZN.UA
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