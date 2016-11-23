Украина передаст в Гаагский суд дополнительные материалы по делам Майдана в ближайшие 2-3 месяца

Материалы дел по Майдану, Крыму и Донбассу будут рассматриваться Международным уголовным судом по отдельности, сообщил прокурор.

Горбатюк рассказал, когда Украина передаст в МУС документы по Майдану Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральная прокуратура Украины намерена передать вдополнительные материалы по делам Майдана в течение ближайших двух-трех месяцев, заявил глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Я могу ответить только за материалы, которые касаются событий на Майдане, потому что именно за них отвечает мой департамент. Это в течение двух, максимум трех месяцев, мы планируем передать дополнительные материалы", - заявил Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

Прокурор также уточнил, что материалы дел по Майдану, Крыму и Донбасса будут рассматриваться гаагским судом по отдельности друг от друга.

"Пока они будут рассматриваться в отдельности, поскольку было два представления Верховной Рады, обращение к Международному криминальному суду, чтобы распространить юрисдикцию сначала на рассмотрение событий на Майдане, а потом на аннексию Крыма и Донбасс. Но хотя они будут изначально рассматриваться в отдельности, но генпрокурор подчеркивал возможную взаимосвязь между этими событиями. Представители МУС согласились, что такая версия имеет право на жизнь, но надо, конечно чтобы было достаточно доказательств, подтверждающих, что эти события связаны. То есть, они не исключают такую ​​возможность, но сейчас решения по ним будут выноситься отдельно", – заключил Горбатюк.

Напомним, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту. Уже на следующий день, 16 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не стать участником Римского статута Международного уголовного суда.