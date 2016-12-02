Украина передала НАТО информацию о перевозках химоружия из Сирии в оккупированный Крым

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Россия превразает аннексированный полуостров в военную базу для противостояния с НАТО.

Дальнейшая милитаризация угрожает не только Украины, но и НАТО kafanews.com

Украинская делегация, посетившая штаб-квартиру НАТО, передала представителям Альянса информацию, которая свидетельствует о возможном перемещении Россией химического оружия из Сирии в

"Мы передали аналитический доклад относительно конкретных фактов, которые свидетельствуют о милитаризации Крыма, в частности, относительно формирования РФ на территории Крыма современной военной базы, которая является стратегическим объектом, нацеленным уже не против Украины, а против стран-членов НАТО. Также в докладе предоставлены факты, которые свидетельствуют о возможной перевозке конвенционального (обычного) и неконвенционального (запрещенного) вооружения с территории Крыма в направлении Сирии, а также из Сирии в направлении оккупированного Крыма", – рассказала народный депутат от "Блока Петра Порошенко", глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз в интервью УНИАН в пятницу, 2 декабря.

В частности, украинской стороне известно о разгрузке грузового судна Nadalina в порту Феодосии в октябре, которая проводилась в условиях повышенных мер безопасности.

"Порт покинули все гражданские лица, и охрана осуществлялась военными подразделениями. Информация, которую мы получили, может говорить о разгрузке 8-10 контейнеров, которые являются композитными ящиками для перевозки особо опасного груза", – пояснила Фриз, добавив, что каждый контейнер выгружался достаточно долго – около 30 минут.

"Мы сделали вывод, что, скорее всего, речь идет о разгрузке боеприпасов калибра около 200 мм, и, скорее всего, это химическое оружие. Анализ вида контейнеров и его размеров позволил предположить, что ящики подобны тем, которые использовались для иракских ракет "Барак-70" с химическими боеголовками", – уточнила депутат.

Кроме того, Украина располагает данными о переброске ракетных систем из Крыма в Сирию.

"23 ноября Босфорский пролив пересекло судно "Кизил-60", которое было приобретено у Украины в 2015 году через монгольскую фирму. Сейчас оно активно используется для транспортировки вооружения российским флотом из Крыма и Новороссийска на территорию Сирии. Последний рейс, судя по всему, перевез контейнерную ракетную систему типа Club-K", – сообщила Фриз.

Выводы, приведенные в аналитическом отчете, которые Украина передала НАТО, были сделаны на основании в результате анализа HUMINT и открытых данных MarineTraffic, системы, которая анализирует данные судов в режиме on-line.

С помощью социальных сетей также удалось выяснить связи как минимум двух семей выходцев из Сирии, который в данный момент проживают в Евросюзе и контролируют компании, обслуживающие порты на территории оккупированного Крыма и занимающиеся транспортировкой легальных и нелегальные грузов с территории Сирии в Крым, а также нелегальных мигрантов из Сирии в ЕС.

Накануне РФ перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500"– систему ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности

Напомним, 7 октября, в оккупированном Россией украинском Крыму, руководство Южного военного округа РФ поставило на боевое дежурство зенитный ракетный и зенитный ракетно-пушечный комплексы.

В августе 2016 года зенитный ракетный полк РФ, дислоцированный в оккупированном Крыму, получил на вооружение зенитную ракетную систему С-400 "Триумф".

Ранее сообщалось, что Россия разместила в оккупированном украинском Крыму фрегат и три подводные лодки, оснащенные ракетным комплексом "Калибр", который может поразить любые объекты на всей территории Украины.