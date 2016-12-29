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Украина передала боевикам ОРДЛО 15 осужденных для разблокирования освобождения заложников

29 декабря в 18:26

Среди освобожденных – шесть женщин и пожилые люди.

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При передаче 15 освобожденных преступников присутствовали матери и жены украинских заложников
Ирина Геращенко/Facebook
Украинская сторона в одностороннем порядке передала боевикам ОРДЛО 15 лиц, осужденных за преступления против территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

Как сообщила первый вице-спикер, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко, среди освобожденных – шесть женщин, люди преклонного возраста и лица спроблемами со здоровьем.

"Это жест доброй воли накануне Рождества и новогодних праздников, и мы рассчитываем на гуманизм и милосердие другой стороны. При передаче 15 лиц присутствовали матери и жены украинских заложников, священники, которые обратились к представителям РФ и ОРДЛО с просьбой освободить ребят, проявить милосердие", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

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Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Геращенко плен заложники АТО СБУ
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1 комментарий
  • Радикальні Патріоти України Сегодня, 19:37 Да , обменяли двух отдохнувших в Дыре проституток , на 15 отдохнувших террористов, которые вернувшись в Дыру с января пойдут убивать нас Украинцев и граждан Украины. Такие обмены это преступление и пособничество терроризму. Ответить Цитировать Пожаловаться
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