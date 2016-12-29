Украина передала боевикам ОРДЛО 15 осужденных для разблокирования освобождения заложников

Среди освобожденных – шесть женщин и пожилые люди.

При передаче 15 освобожденных преступников присутствовали матери и жены украинских заложников Ирина Геращенко/Facebook

Украинская сторона в одностороннем порядке, осужденных за преступления против территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

Как сообщила первый вице-спикер, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко, среди освобожденных – шесть женщин, люди преклонного возраста и лица спроблемами со здоровьем.

"Это жест доброй воли накануне Рождества и новогодних праздников, и мы рассчитываем на гуманизм и милосердие другой стороны. При передаче 15 лиц присутствовали матери и жены украинских заложников, священники, которые обратились к представителям РФ и ОРДЛО с просьбой освободить ребят, проявить милосердие", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.