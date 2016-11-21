Украина отмечает третью годовщину Евромайдана – День Достоинства и Свободы

В памятных мероприятиях примут участие представители зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Третья годовщина Революции Достоинства отмечается в Украине Василий Артюшенко, ZN.UA

21 ноября в Киеве и других населенных пунктах Украины состоятся мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов, участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников антитеррористической операции на Востоке страны, сообщается на сайте Министерства культуры.

В этот день состоится возложение цветов к памятникам и памятным знакам Героям Небесной Сотни, павших участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

На протяжении ноября-декабря 2016 года будут проводиться круглые столы, лекции и дискуссии о массовых акциях протеста, их значении для развития гражданского общества.

Украинские дипломатические учреждения в разных странах мира также проведут мемориальные мероприятия с участием украинской диаспоры, чтобы почтить память участников и героев Революции достоинства.

По просьбе управления национальной полиции и Управления госохраны в Киеве КГГА ограничит движение автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам украинской столицы.

Так, с 06:00 утра до окончания мероприятий будет перекрыто движение транспорта на ул. Крещатик (на отрезке от ул. Б. Хмельницкого до дома № 3 на ул. Крещатик), ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной), ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной сотни до дома № 13/14 на ул. Институтской).

Кроме того, с 06:00 до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта на Лаврской (на отрезке от площади Славы до ул. Цитадельной), Цитадельной (на участке от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской), пров. Лаврском, на Банковой (на участке от ул. Институтской до ул. Круглоуниверситетской), Круглоуниверситетской (на отрезке от дома № 11/19 на ул. Круглоуниверситетской до ул. Лютеранской), Лютеранской (на участке от ул. Круглоуниверситетской до вул. Заньковецкой), ул. Заньковецкой (на участке от ул. Лютеранской до ул. Архитектора Городецкого), ул. Институтской (на участке от ул. Садовой до ул. Шелковичной), ул. М. Грушевского (от Садовой до пров. Крепостного).

Также сообщается, что выход со станции метро "Крещатик" на Институтскую тоже будет закрыт.

Накануне вечером, 20 ноября, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Перед Днем достоинства и Свободы президент в своем обращении напомнил, что Евромайдан собрался "без каких-либо политиков". А после избиения первых участников "Беркутом" на улицы вышли миллионы украинцев.

По его словам, после победы Революции достоинства над режимом оказалось, что от государственного аппарата "остался только штурвал, да и тот гнилой". Порошенко подчеркнул, что в экономике, чтобы избежать дефолта и катастрофы, правительство не имело никакого другого выхода, как прибегнуть к жестким и непопулярным мерам, на которые соседи Украины пошли еще в 90-х.

В начале ноября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании стране Дня Достоинства и Свободы 21 ноября – в годовщину начала акций в поддержку подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом, которые переросли в Революцию Достоинства. Праздничная дата установлена в ознаменование "начала судьбоносных для Украины событий - Оранжевой революции и Революции Достоинства".