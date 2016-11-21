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Украина отмечает третью годовщину Евромайдана – День Достоинства и Свободы

21 ноября в 08:15

В памятных мероприятиях примут участие представители зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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Третья годовщина Революции Достоинства отмечается в Украине
Василий Артюшенко, ZN.UA
21 ноября в Киеве и других населенных пунктах Украины состоятся мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов, участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников антитеррористической операции на Востоке страны, сообщается на сайте Министерства культуры.

В этот день состоится возложение цветов к памятникам и памятным знакам Героям Небесной Сотни, павших участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

На протяжении ноября-декабря 2016 года будут проводиться круглые столы, лекции и дискуссии о массовых акциях протеста, их значении для развития гражданского общества.

Украинские дипломатические учреждения в разных странах мира также проведут мемориальные мероприятия с участием украинской диаспоры, чтобы почтить память участников и героев Революции достоинства.

По просьбе управления национальной полиции и Управления госохраны в Киеве КГГА ограничит движение автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам украинской столицы.

Так, с 06:00 утра до окончания мероприятий будет перекрыто движение транспорта на ул. Крещатик (на отрезке от ул. Б. Хмельницкого до дома № 3 на ул. Крещатик), ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной), ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной сотни до дома № 13/14 на ул. Институтской).

Кроме того, с 06:00 до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта на Лаврской (на отрезке от площади Славы до ул. Цитадельной), Цитадельной (на участке от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской), пров. Лаврском, на  Банковой (на участке от ул. Институтской до ул. Круглоуниверситетской), Круглоуниверситетской (на отрезке от дома № 11/19 на ул. Круглоуниверситетской до ул. Лютеранской), Лютеранской (на участке от ул. Круглоуниверситетской до вул. Заньковецкой), ул. Заньковецкой (на участке от ул. Лютеранской до ул. Архитектора Городецкого), ул. Институтской (на участке от ул. Садовой до ул. Шелковичной), ул. М. Грушевского (от Садовой до пров. Крепостного).

Также сообщается, что выход со станции метро "Крещатик" на Институтскую тоже будет закрыт.

Накануне вечером, 20 ноября, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Перед Днем достоинства и Свободы президент в своем обращении напомнил, что Евромайдан собрался "без каких-либо политиков". А после избиения первых участников "Беркутом" на улицы вышли миллионы украинцев.

По его словам, после победы Революции достоинства над режимом оказалось, что от государственного аппарата "остался только штурвал, да и тот гнилой". Порошенко подчеркнул, что в экономике, чтобы избежать дефолта и катастрофы, правительство не имело никакого другого выхода, как прибегнуть к жестким и непопулярным мерам, на которые соседи Украины пошли еще в 90-х.

В начале ноября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании стране Дня Достоинства и Свободы 21 ноября – в годовщину начала акций в поддержку подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом, которые переросли в Революцию Достоинства. Праздничная дата установлена в ознаменование "начала судьбоносных для Украины событий - Оранжевой революции и Революции Достоинства".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина революция Крещатик Свобода
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1 комментарий
  • Slava Mirolybko Сегодня, 09:16 Гідність, Воля, Перемога Честі, Правди і Добра – Понад Усе, Навіки…!!!!!!!!!!!! Нескореними Будьмо не тільки в час лихий, гуртом та з автоматами, Браття, а Кожен День Плекатимемо Віднині й Назавжди, для того, щоб не загарбали, не спаплюжили б Незабутні, Безцінні, Вічні Пам’ять, Звитяги і Здобутки Героїв Справедливості, Честі і Світла, Інакше Ніяк вести себе Ми просто не Маєм Права….!!! Усі збочення, пиха, сепаратизм Душі, жадність безкрайня породжує проблеми в головах нетверезих і байдужих серцях, Тільки Ми Можем Врятувати Себе і Світле Майбуття Майбутніх Поколінь, Тримаймося Разом, щоб Рідна Земля була Ціла, Щаслива і Непорушна і Навіки Здрава…!!! Все не вкрадеш, всіх не обдуриш, Народ – єдина Справжня Влада, Хазяї і Власники України, Ми- не об’єкти для знущань, Щирі, Непохитні, Відчайдушні Скелі-Чоловіки!!! Українці вже давно Виборюють Право На Щастя, Гідність, Незалежність і Свободу, і хай там що нам не готують темні посіпаки, Правда, Добро і Честь для Справжніх Па Ответить Цитировать Пожаловаться
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