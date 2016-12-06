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Украина отмечает День Вооруженных Сил

6 декабря в 07:13

Президент Украины поздравил украинских военнослужащих.

АТО ВСУ нашивка
6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил
facebook.com/ato.news

6 декабря в Украине ежегодно отмечается День Вооруженных Сил - в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

В украинском официальном календаре появился в 1993 году. Вооруженные Силы Украины состоят из сухопутных войск, воздушных и военно-морских сил. Помимо основных родов войск, в состав ВСУ входят внутренние войска, Государственная пограничная служба и оперативно-спасательная служба гражданской защиты Госслужбы по ЧС. 

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Президент Украины Петр Порошенко ‏поздравил с праздником украинских военнослужащих. 

Накануне глава государства посетил опорный пункт на передовой, в 1 км от Горловки, которую контролируют боевики.

"Я очень горд, что за эти 2,5 года мы создали такие Вооруженные силы, которые являются самыми сильными в Европе. Я горжусь вместе со всем украинским народом такими Вооруженными силами. Мне приятно, что армии сегодня народ доверяет так же, как и церкви. Мне приятно, что за эти два года мы прошли дистанцию, когда добровольцы держались только силой волонтеров, к армии, которая на сегодняшний день является гордостью государства", - сказал он.

Президент поблагодарил военных, а также вручил бойцам Вооруженных сил и волонтерам государственные награды.

По материалам: ZN.UA
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Тэги вооружение государство президент войска
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