Украина отмечает День украинской письменности и языка

Праздник отмечается уже 19 лет.

Праздник установлен 9 ноября 1997 года

На территории Украины сегодня, 9 ноября, отмечают День украинской письменности и языка.

Праздник установлен согласно указу президента Украины Леонида Кучмы от 9 ноября 1997 года - "о дне украинской письменности и языка".

В эфире украинских радиостанций традиционно проходит радиодиктант национального единства. Эта акция была основана в 2000 году. В написании радиодиктанта могут принять участие все желающие.

Согласно православному календарю - это день памяти преподобного Нестора-Летописца - последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Ранее сообщалось, что вступили в силу принятые Верховной Радой изменения в закон "О телевидении и радиовещании" относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций.

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается установить обязательное вещание на украинском языке на уровне не менее 75% от общей продолжительности с 7:00 до 22:00.