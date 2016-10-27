Украина оштрафовала российские компании за полеты в оккупированный Крым

Российским авиакомпаниям составлены протоколы на общую общую сумму более 721 млн гривень, однако они до сих пор ничего не заплатили.

Украина оштрафовала российские компании, летавшие в Крым tourblogger.ru российским авиакомпаниям, которые летали в оккупированный Крым, 721,236 млн гривень штрафных санкций.

"Всего после аннексии Крыма Российской Федерацией Украина начислила российским авиакомпаниям, нарушавшим украинское законодательство и осуществлявшим полеты в оккупированный Крым, 721,236 млн грн штрафов", - сообщили в Госавиаслужбе, передает "УНИАН".

За нарушение запрета на полеты в Крым вынесено более 5 тысяч постановлений.

Кроме того, в Госавиаслужбе отметили, что в отношении авиакомпании "Аэрофлот" открыто более 1 тысячи судебных дел по взысканию штрафов за запуск ежедневных рейсов по маршруту Сочи – Симферополь.

Вместе с тем, пока российские авиакомпании "ничего не заплатили, ни копейки".

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25 сентября 2105 года Кабмин, а затем Государственная авиационная служба Украины сообщили о запрете российским авиакомпаниям летать в Украину с начала зимней навигации - с 25 октября. Также на них будут наложены дополнительные ограничения, касающиеся использования воздушного пространства Украины.

Речь идет об авиакомпаниях, которые попали под расширенные санкции Украины. В санкционный список вошли крупнейшие российские государственные компании "Аэрофлот и Трансаэро".