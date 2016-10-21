Украина опустилась на 78-е место в мировом рейтинге верховенства права

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Наша страна потеряла 8 позиций, Россия – 17.

Украина опустилась на 8 позиций в рейтинге верховенства права Андрей Товстыженко, ZN.UA

Украина заняла 78 место в рейтинге верховенства права , составленном международной неправительственной организацией World Justice Project, потеряв таким образом 8 позици по сравнению с предыдущим годом.

Рейтинг составлялся на основе восьми показателей: открытость государства, правопорядок и безопасность, ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, защита основных прав, регулятивное правоприменение, уголовное правосудие, гражданское правосудие. Всего он состоит из 113 стран.

Первое место в рейтинге получила Дания, за ней следует Норвегия, а после Финляндия. На четвертом месте расположила Швеция, на пятом - Нидерланды. Россия - на 92 месте, на которое опустилась с 75 строчки. Беларусь заняла 57-е место. Хуже всего ситуация с верховенством права обстоит в Афганистане, Камбоджи и Венесуэле.

Ранее Украина потеряла шесть позиций в рейтинге конкурентоспособности. Занятое Украиной место, 85-е, является худшим за последние пять лет. Страна продолжает терять позиции из-за высокой коррупции, непредсказуемой политики, инфляции и бюрократии.