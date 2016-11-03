Украина обсуждает с НАТО внедрение в ВСУ современной системы управления войсками

Североатлантический Альянс может обеспечить настоящую революцию в украинском оборонном секторе.

НАТО может помочь Украине ввести в ВСУ современную систему управления войсками nato.int

Украина обсуждает внедрение в ВСУ передовой компьютеризированной системы управления войсками C4ICR в рамках сотрудничества с НАТО, заявила председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблееИрина Фриз.

По ее словам, использование ВСУ данного инструмента станет революцией в украинском оборонном секторе.

"Помощь НАТО - не только финансовые и материальные ресурсы, это установление достаточно высокой технологической, административной и ресурсной планки для дальнейшего развития сектора безопасности и обороны Украины, это стандарты и требования эффективности, которые отличают 21-й век от 20-го. Например, сегодня мы пытаемся также говорить о необходимости внедрения в Вооруженные силы Украины системы управления войсками C4ICR, что станет настоящей революцией для наших Вооруженных сил", - цитирует ее слова "Укринформ".

По словам Фриз, комплексный пакет помощи НАТО для Украины, одобренный 9 июля, является самым большим за весь период независимости Украины, предусматривая 13 магистральных направлений и сотрудничество с 8 трастовыми фондами альянса.

Она также сообщила, что благодаря помощи НАТО, по его стандартам в Украине подготовлены уже более двух тысяч бойцов.

"Более того, мы можем говорить, что благодаря подготовке НАТО наших инструкторов и боевых подразделений мы имеем 4 батальона, а это около 2 тыс. бойцов, и уже подошли к подготовке 5-го батальона. Таким образом за два года фактически в условиях войны на самом деле была проведена огромная работа, и мы должны это знать, поскольку, когда мы говорим о намерениях, мы должны говорить и об определенных результатах, и они у нас есть", - подчеркнула Фриз.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что вступление в НАТО остается стратегической целью страны.

Как сообщалось, 8 июня президент Петр Порошенко подписал Стратегический оборонный бюллетень Украины – документ оборонного планирования, разработанный с целью определения основных направлений реализации военной политики Украины и развития сил обороны до конца 2020 года, который предусматривает курс на интеграцию Украины в НАТО.

В соответствии с бюллетенем Украина уже до конца 2018 года полностью откажется от покупки и использования комплектующих для военной техники, произведенных в России. Также до конца 2016 года планируется принять закон о военной полиции.

Бюллетень предусматривает, что до 2020 года в украинской армии должны быть проведены мероприятия по безопасности информации в соответствии со стандартами НАТО и усилены возможности Вооруженных сил как субъекта системы кибербезопасности.