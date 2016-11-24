Украина направит в Израиль два самолета для тушения пожаров в Хайфе

Утром в пятницу в Израиль направятся два Ан-32 ГСЧС Украины.

Президент Порошенко распорядился отправить в Израиль пожарную авиацию Арсен Аваков/Facebook

Украина направит два пожарных самолета для оказания помощив борьбе с огнем в Хайфе и окрестностях.

"Поручил министру внутренних дел Арсену Авакову отправить два украинских самолета Ан-32 для тушения пожара вокруг Хайфы в Израиле", – сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook вечером в четверг, 24 ноября.

Глава МВД Арсен Аваков уточнил, что вылет двух бортов пожарно авиации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины состоится ориентировочно в 9-10 утра пятницы, 25 ноября. Время полета составит шесть с половиной часов с дозаправкой в Анкаре.

В израильской Хайфе утром 24 ноября начались пожары. Из наиболее опасных районов эвакуированы десятки тысяч жителей. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении.

Для тушения пожаров Греция, Италия, Турция, Хорватия, Россия и Кипр отправили в помощь израильским спасателям экипажи пожарной авиации.