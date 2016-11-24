Топ Новости
<
>

Украина направит в Израиль два самолета для тушения пожаров в Хайфе

24 ноября в 22:35

Утром в пятницу в Израиль направятся два Ан-32 ГСЧС Украины.

Ан-32 ГСЧС
Президент Порошенко распорядился отправить в Израиль пожарную авиацию
Арсен Аваков/Facebook
Украина направит два пожарных самолета для оказания помощи Израилю в борьбе с огнем в Хайфе и окрестностях.

 "Поручил министру внутренних дел Арсену Авакову отправить два украинских самолета Ан-32 для тушения пожара вокруг Хайфы в Израиле", – сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook  вечером в четверг, 24 ноября.

Глава МВД Арсен Аваков уточнил, что вылет двух бортов пожарно авиации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины состоится ориентировочно в 9-10 утра пятницы, 25 ноября. Время полета составит шесть с половиной часов с дозаправкой в Анкаре.

Читайте также: Рада ратифицировала соглашение о порядке трудоустройства украинцев в Израиле

В израильской Хайфе утром 24 ноября начались пожары. Из наиболее опасных районов эвакуированы десятки тысяч жителей. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении.

Для тушения пожаров Греция, Италия, Турция, Хорватия, Россия и Кипр отправили в помощь израильским спасателям экипажи пожарной авиации.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Израиль Хайфа пожар ГСЧС
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 26.99
Последние новости