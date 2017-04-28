Украина начала верификацию списков боевиков для обмена

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Несколько сотен граждан совершили преступления против Украины. Не все они хотят возвращаться на оккупированные территории.

Лутковская, СБУ и ОБСЕ начали верификацию заявлений боевиков для обмена на украинских заложников Андрей Товстыженко, ZN.UA

Украинская сторона началадля обмена на заложников, которых удерживают на оккупированной территории Донбасса.

"Сегодня, наконец-то, началась верификация заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения наших заложников, но при этом эти преступники не хотят возвращаться на оккупированные территории", сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее данным, "речь идет о нескольких сотнях граждан, поэтому этот мониторинг займет определенное время".

Она выразила надежду, что верификация приблизит день освобождения заложников. "Четыре месяца мы в гуманитарной группе в Минске (где также работают В.Медведчук и представители СБУ) со сложностями договаривались о привлечении международных организаций к процессу верификации. Сегодня этот процесс начался при участии офиса омбудсмена, СБУ и в координации ОБСЕ, представители этой Организации посетят пенитенциарные учреждения", - отметила Геращенко.

Она также добавила, что "к сожалению, количество заложников на оккупированных территориях увеличивается, за счет гражданских лиц, которых хватают и выдвигают надуманные обвинения в шпионаже, диверсиях, терактах, на сегодня заложников уже 128, в четверг стало известно о еще одном незаконно удерживаемом украинце".

12 апреля в рамках заседания Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о верификации списков заложников и участии в этом процессе украинского омбудсмена Валерии Лутковской.

Подробнее о ситуации с заложниками читайте в материале Валентины Самар "На свет" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".