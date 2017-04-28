Топ Новости
<
>

Украина начала верификацию списков боевиков для обмена

28 апреля в 12:14

Несколько сотен граждан совершили преступления против Украины. Не все они хотят возвращаться на оккупированные территории.

тюрьма
Лутковская, СБУ и ОБСЕ начали верификацию заявлений боевиков для обмена на украинских заложников
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Украинская сторона начала верификацию списков боевиков для обмена на заложников, которых удерживают на оккупированной территории Донбасса.

"Сегодня, наконец-то, началась верификация заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения наших заложников, но при этом эти преступники не хотят возвращаться на оккупированные территории", сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее данным, "речь идет о нескольких сотнях граждан, поэтому этот мониторинг займет определенное время".

Она выразила надежду, что верификация приблизит день освобождения заложников. "Четыре месяца мы в гуманитарной группе в Минске (где также работают В.Медведчук и представители СБУ) со сложностями договаривались о привлечении международных организаций к процессу верификации. Сегодня этот процесс начался при участии офиса омбудсмена, СБУ и в координации ОБСЕ, представители этой Организации посетят пенитенциарные учреждения", - отметила Геращенко.

Она также добавила, что "к сожалению, количество заложников на оккупированных территориях увеличивается, за счет гражданских лиц, которых хватают и выдвигают надуманные обвинения в шпионаже, диверсиях, терактах, на сегодня заложников уже 128, в четверг стало известно о еще одном незаконно удерживаемом украинце".

Читайте также: В заложниках у террористов ОРДЛО оказались 118 украинцев – Геращенко

12 апреля в рамках заседания Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о верификации списков заложников и участии в этом процессе украинского омбудсмена Валерии Лутковской.

Подробнее о ситуации с заложниками читайте в материале Валентины Самар "На свет" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги заложник территория оккупация
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...