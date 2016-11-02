Украина купила оборонную продукцию у российских производителей — СМИ

Операцию провели при посредничестве британской фирмы, счет которой открыт в Латвии.

Директор британской фирмы — гражданка Сейшельских островов samot / Depositphotos

Украинская государственная фирма "Укринмаш", которая входит в государственный концерн "Укроборонпром", закупает продукцию у производителей из России через посредников в Великобритании.

"Фирма "Укринмаш" покупала гусеничные ленты для военной техники и двигатели российского производства для бронетранспортеров БТР-70. А поставщиком выступила британская фирма "Rion Assets Company LTD", - отмечается в программе "Слідство.Інфо".

Директором "Rion Assets Company LTD" оказалась гражданка Сейшельских островов Сельма Францис.

"Показательно то, что банковский счет "Rion Assets Company LTD" открыт в Латвии. Это стало распространенной практикой, когда компании, замечены в разного рода сделках и отмывании средств, пользуются услугами латвийских банков", - отмечается в сюжете.

Журналисты нашли в Киеве реальных лиц, которые стоят за британским поставщиком. На переговорах с "Укринмашем" британскую компанию представлял житель Киева.

"У "Укринмаша" доверенность представителя британской компании, вопросов не вызвала, как и не вызвало вопросов то, что официальным адресом для переписки международной компании с Туманного Альбиона, в переговорах с "Энергоатомом", была указана киевская квартира (Дарницкий бульвар 3А)", - говорится в расследовании.

Согласно документам на закупку гусеничных лент "Укринмаш" потратил более $ 121 тыс. за 20 единиц, или чуть больше $ 6 тыс. за единицу. На закупку двигателей для БТР было потрачено $ 160 тысяч за 20 единиц, то есть $ 8 тысяч — единица.

"В то же время средняя цена за такие двигатели составляет около двух, максимум трех тысячи долларов, а это почти вчетверо дешевле того, что "Укринмаш" купил у британской прокладки", - отмечается в сюжете.

Ранее сообщалось, что предприятию "Укроборонпрома" "Спецтехноэкспорт", для того чтобы подписать и реализовать контракт с белорусским предприятием "Техносоюзпроект", понадобилась помощь предприятия из Великобритании Brasen Development LLP, которое за свое посредничество получило почти $ 3,6 млн, или более чем в 13% от общей суммы сделки.

Напомним, по данным налоговиков, прокуратуры, полиции и СБУ, услугами конвертаторов средств на сегодняшний день воспользовались более 30 предприятий ГК "Укроборонпром", а теневикам от оборонки следственные органы инкриминируют почти 300 млн грн похищенных бюджетных средств.

Подробнее о преступных схемах в украинской оборонке читайте в статье Дмитрия Менделеева "Укробналпром". Аll inclusive" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".