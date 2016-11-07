Украина имеет полный цикл производства ракет

По словам Турчинова, украинские ракеты лучше российских аналогов.

Турчинов отметил, что Украина производит твердое ракетное топливо palinchak / Depositphotos

Ракетная программа Украины включает в себя полный цикл производства всех составляющих элементов, не только для военных нужд, но и для космических программ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Александр Турчинов.

"Мы сегодня начали производить украинские ракеты, все составляющие элементы которых производятся также в Украине. Не много стран имеют полный цикл такого производства. Последние испытания показали не просто высокое качество наших ракет, но и то, что они лучше, чем российские аналоги. Это важно. Производство ракеты – это не только разработка корпуса, боевой части, пусковой установки и системы управления, это еще и твердое ракетное топливо. Его производят считанные страны", – сказал Турчинов в интервью LB.ua.

Глава СНБО не рассказал, где именно и как давно ракетное топливо производится в Украине.

"Мы должны себя защитить. Если мы не можем сделать это в количественном показателе, значит, должны – в качественном. Наше оружие должно превосходить то, чем нам грозит враг. И в этом плане предстоит создать еще очень и очень много. Нас лишили мощного ядерного потенциала – третьего в мире – в обмен на фиктивные гарантии безопасности, которые ничем и никем не подтверждены. У нас нет другого выхода, как защищать себя самим. А без современного, нового, качественного оружия это практически невозможно", – добавил Турчинов.

Ранее сообщалось, что конструкторское бюро "Луч" (Киев) провело успешные испытания новой системы дистанционно управляемого оружия "Сармат".

В конце сентября в Украине состоялись успешные испытания новой ракеты для реактивных систем залпового огня, разработанной КБ "Луч".

Напомним, что 26 августа в Украине состоялись испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Рабочее название комплекса "Ольха". Он может рассматриваться как замена оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка", с улучшенными на порядок показателями точности попадания, нежели у "Точки". Все комплектующие для производства "Ольхи" – украинские.