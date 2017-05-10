Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере

По словам главы СНБО, турецкие компании готовы инвестировать в украинские оборонные предприятия.

Украина и Турция будут совместно производить вооружения turchynov.com

Представителив среду, 10 мая, подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, передает пресс-служба Совета по национальной безопасности и обороны.

Подписи под документом поставили генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов и руководитель оборонпрома Турции Исмаил Демир после завершения переговоров секретаря СНБО Украины Александра Турчинова с министром национальной обороны Турции Фикри Ишиком.

"Укроборонпром" принял участие в международной выставке вооружений IDEF 2017 в Стамбуле.

По словам Турчинова, стороны успеют начать несколько совместных проектов в оборонной сфере до визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.

Секретарь СНБО также сообщил, что представители Украины и Турции обсудили интенсификацию сотрудничества в авиационной и ракетно-космической отраслях, создании новых видов вооружения и специальной техники, и что турецкие компании готовы инвестировать в украинские оборонные предприятия.

Напомним, в октябре прошлого года компания "Укринмаш", входящая в состав ГК "Укроборонпром", и турецкая компания Havelsan Hava Elektronik Sanayi подписали соглашение о сотрудничестве для производства пассивной радиолокационной станции на мощностях предприятий "Укроборонпрома".

В марте 2016 года во время визита в Турцию президента Петра Порошенко Киев и Анкара договорились углублять стратегическое партнерство для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.