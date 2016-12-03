Украина и США спланировали учения Sea Breeze - 2017

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Учения Sea Breeze ежегодно проводятся в акватории Черного моря летом. Подготовку начали уже сейчас.

Украина готовится к учениям Sea Breeze Facebook/Міністерство оборони України

В Одессе завершилась начальная конференция по планированию украинско-американского учения "— 2017", темой которого определено проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, кроме украинских и американских военных моряков, в мероприятии также приняли участие представители Грузии, Польши, Азербайджана, Нидерландов, Румынии, Канады, Великобритании, Болгарии, Молдовы и Турции.

По итогам трехдневной работы предварительно определен состав компонентов и система управления маневрами. Кроме того, обсуждены аспекты логистического обеспечения и взаимодействия со средствами массовой информации, определены полигоны для выполнения боевых упражнений и слаживания сил.

По словам капитана 1 ранга Андрея Рыженко, по возвращению в свои страны военные моряки согласуют с национальным руководством спланированные на начальной конференции позиции.

Учение "Си Бриз-2017" будет сочетать теоретический и практический курсы процесса планирования и проведения операции по стандартам НАТО, курс лидерства, курс по оказанию медицинской помощи в боевых условиях и тому подобное.

В учениях Sea Breeze – 2016, которые проходили в июле, приняли участие представители США, Турции, Румынии и Украины.