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Украина и США спланировали учения Sea Breeze - 2017

3 декабря в 12:52

Учения Sea Breeze ежегодно проводятся в акватории Черного моря летом. Подготовку начали уже сейчас.

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Украина готовится к учениям Sea Breeze
Facebook/Міністерство оборони України
В Одессе завершилась начальная конференция по планированию украинско-американского учения "Си Бриз — 2017", темой которого определено проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, кроме украинских и американских военных моряков, в мероприятии также приняли участие представители Грузии, Польши, Азербайджана, Нидерландов, Румынии, Канады, Великобритании, Болгарии, Молдовы и Турции.

По итогам трехдневной работы предварительно определен состав компонентов и система управления маневрами. Кроме того, обсуждены аспекты логистического обеспечения и взаимодействия со средствами массовой информации, определены полигоны для выполнения боевых упражнений и слаживания сил.

По словам капитана 1 ранга Андрея Рыженко, по возвращению в свои страны военные моряки согласуют с национальным руководством спланированные на начальной конференции позиции.

Учение "Си Бриз-2017" будет сочетать теоретический и практический курсы процесса планирования и проведения операции по стандартам НАТО, курс лидерства, курс по оказанию медицинской помощи в боевых условиях и тому подобное.

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В учениях Sea Breeze – 2016, которые проходили в июле, приняли участие представители США, Турции, Румынии и Украины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги учения конференция
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