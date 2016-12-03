Украина и США спланировали учения Sea Breeze - 2017

Учения Sea Breeze ежегодно проводятся в акватории Черного моря летом. Подготовку начали уже сейчас.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, кроме украинских и американских военных моряков, в мероприятии также приняли участие представители Грузии, Польши, Азербайджана, Нидерландов, Румынии, Канады, Великобритании, Болгарии, Молдовы и Турции.
По итогам трехдневной работы предварительно определен состав компонентов и система управления маневрами. Кроме того, обсуждены аспекты логистического обеспечения и взаимодействия со средствами массовой информации, определены полигоны для выполнения боевых упражнений и слаживания сил.
По словам капитана 1 ранга Андрея Рыженко, по возвращению в свои страны военные моряки согласуют с национальным руководством спланированные на начальной конференции позиции.
Учение "Си Бриз-2017" будет сочетать теоретический и практический курсы процесса планирования и проведения операции по стандартам НАТО, курс лидерства, курс по оказанию медицинской помощи в боевых условиях и тому подобное.
В учениях Sea Breeze – 2016, которые проходили в июле, приняли участие представители США, Турции, Румынии и Украины.ZN.UA