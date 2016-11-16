Украина и Франция подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами

Договор о сотрудничестве подписан на 2017 год.

Подписан План двустороннего сотрудничества между Минобороны, Генштабом ВСУ и минобороны, и штабом ВС Франции Сайт президента Украины

Во время заседания украинско-французской комиссии подписан план по двустороннему оборонному сотрудничеству между оборонными ведомствами Украины и Франции.

"По итогам мероприятия был подписан План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и министерством обороны и штабом вооруженных сил Французской Республики на 2017 год" , - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины 16 ноября.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины ратифицировала Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в сфере обороны.

Напомним, в марте Великобритания подписала новый оборонный договор с Украиной, которым поможет ей в подготовке и обучении украинских военнослужащих, главным образом для противостояния России.