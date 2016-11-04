Украина и Албания подписали соглашение о взаимной отмене виз

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Граждане Украины и Албании смогут находиться без виз на территории другого государства до 90 дней в течение полугода.

Климкину удалось добиться безвизового режима. Правда, с Албанией МИД Украины/Twitter

Министр иностранных дел Украиныи министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз для граждан.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, соглашение подписано во время визита Климкина в Албанию.

В сентябре Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Албании о взаимной отмене визовых требований.

"Данное соглашение было разработано в контексте адаптации визово-миграционной политики Украины к стандартам Европейского Союза по результатам переговоров между Украиной и Албанией с целью упрощения взаимных поездок граждан", – отметили в Кабмине.

Положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Албании смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории другого государства до 90 дней в течение полугода.