Украина и Албания подписали соглашение о взаимной отмене виз

Граждане Украины и Албании смогут находиться без виз на территории другого государства до 90 дней в течение полугода.
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, соглашение подписано во время визита Климкина в Албанию.
В сентябре Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Албании о взаимной отмене визовых требований.
"Данное соглашение было разработано в контексте адаптации визово-миграционной политики Украины к стандартам Европейского Союза по результатам переговоров между Украиной и Албанией с целью упрощения взаимных поездок граждан", – отметили в Кабмине.
Положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Албании смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории другого государства до 90 дней в течение полугода.ZN.UA