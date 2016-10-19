Украина должна реформировать оборонный сектор прежде чем получит оружие США – Newsweek

Эксперты пишут, что ни один западный союзник не даст украинской армии оружие, если она и дальше будет вести учет на бумаге.

Украине нужно еще многое сделать в оборонной сфере, прежде чем США согласятся передать ей современное летальнле оружие. Василий Артюшенко, ZN.UA

После, американские и европейские чиновники собираются на следующей неделе обсудить новые санкции. Однако, в США общественные дебаты относительно Украины в основном сосредоточены на вопросе уместности передачи летального оружия.

Проблема такой помощи очень важна, учитывая риск российской эскалации и неопределенного обязательства США по обороне Украины. В это время, анализ украинских возможностей и вызовов, с которыми столкнулся Киев, указывает на потенциал американской поддержки фундаментальной реформы украинского оборонного сектора.

Об этом на страницах Newsweek пишут политолог корпорации RAND Эндрю Радин и бывший заместитель Госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Линн Дэвис.

Авторы напоминают о недавно опубликованных выводах RAND относительно украинского сектора безопасности. Исследование было проведено по просьбе администрации президента Украины. Его авторы призвали провести основательную реформу как в системе внутренней безопасности, так и в оборонном секторе.

Оценивая оборонную отрасль, эксперты RAND изучали широкий спектр институтов: от разведки, служб внутренней безопасности до оборонно-технических служб. Кроме того, был проведен анализ всех уровней от боевых единиц до министерств. До начала войны в Донбассе украинская армия фактически была небоеспособной. С 2014 года состоялись серйозные улучшения, однако у Украины все равно остались основательные проблемы, которые нельзя легко решить с помощью иностранного оружия или помощи. Однако, если их устранить, боеспособность Вооруженных сил Украины вырастет, они начнут эффективнее использовать ресурсы и смогут достичь евроатлантических стандартов прозрачности и ответственности.

Авторы отмечают, что сейчас в Украине существуют разногласия и неясности относительно того, как исполнительная власть руководит сектором обороны и безопасности. Полномочия президента в этой сфере фактически не отличаются от полномочий правительства. Украинское министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ не соединены в единую цепь командования. В это же время, обеими ведомствами руководят военные офицеры, что подрывает координацию, ответственность и общественный контроль.

Службы внутренней безопасности, разведки и армия не обмениваются данными. Главное ведомство, которое обеспечивает координацию – это СНБО. Но оно выполняет роль форума для обсуждений и имеет очень ограниченные полномочия по регуляции решений чиновников. Ряд шагов может помочь решить эти проблемы. В частности, следует четко разграничить полномочия не только высокопоставленных чиновников, но и руководителей всех уровней, а также расширить роль СНБО, реструктуризировать оборонный истеблишмент и поместить Генеральный штаб ВСУ под контроль гражданского министерства.

Также, несмотря на значительный прогресс в техническом обеспечении армии, до сих пор существуют пробелы, которые нельзя легко заполнить западным оборудованием и тренировками. У Украины есть большая оборонная промышленность, которая производит широкий спектр передового военного оборудования. Но эта индустрия сосредоточена на экспорте частично и из-за украинского законодательства.

Внеконкурсные контракты как часть ежегодного оборонного заказа подрывают конкуренцию и эффективность. Украина добилась значительных сдвигов благодаря новой прозрачной системе электронных закупок. Но старая система закупки вооружений продолжает препятствовать правительству мобилизовать оборонную индустрию для эффективного обеспечения военных нужд Украины.

В 2014 году украинские боевые подразделения не имели даже базового обеспечения. Сейчас эта проблема решена. Однако Украина продолжает полагаться на "бумажную" систему учета вооружений и обеспечения. Без современной электронной инвентаризационной системы США и другие союзники не смогут передать Украине современное оружие. Кроме того, проблемы со своевременной доставкой критически необходимого обеспечения сохранятся.

Авторы отмечают, что это лишь несколько проблем из большого списка вызовов, которые стоят перед украинским оборонным истеблишментом. Коренные и важные изменения должны быть проведены именно украинцами, а не иностранными советниками. США и западные союзники должны лишь поддержать и помочь провести эти изменения.

Ранее сообщалось, что RAND советует силовикам Украины избавиться от культуры увиливания от ответственности. Регуляция в оборонных структурах и службах безопасности заставляет украинских силовиков передавать ответственность на уровень выше, избегая ответственности. Эксперты также отмечают, что силовые структуры Украины требуют основательных реформ, чтобы их работа стала более эффективной, экономной, прозрачной и подотчетной. Сейчас роли и сферы ответственности различных ведомств очень нечеткие, а их взаимодействие нескоординированная.