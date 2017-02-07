Украина должна рассчитывать лишь на себя в конфликте с РФ — Горбулин

Горбулин назвал несколько сценариев развития ситуации, которые может пытаться реализовать Кремль.

Директор НИСИ заявил, Украина должна рассчитывать на свои силы в конфликте с РФ schlenger86 / Depositphotos

Украина должна рассчитывать на свои силы в конфликте с Россией, поскольку Европа пытается избежать противостояния, а, заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

Он также назвал несколько вариантов развития ситуации, которые может пытаться реализовать Кремль.

"Это может быть наступление вооруженных формирований из Донбасса, поддерживаемых российскими войсками со всех возможных направлений", - сказал Горбулин.

По его словам, это может быть "сценарий ультиматум", касающийся федерализации и фактической десуверенизации Украины.

"Сценарий: деградация – превращение Украины в серую зону, ничейную территорию нестабильности и замороженного конфликта, обреченную на постепенную деградацию", - добавил Горбулин.

Он также подчеркнул, что какой из этих сценариев будет реализован, никто сегодня не знает.

"Но должны быть готовы к любому из них. Гибридная война открыла нам глаза на реальность. Мы твердо смотрим на вещи и научились за красивыми словами видеть прагматические интересы сторон конфликта", - отметил Горбулин.

По словам Горбулина, цивилизованная Европа "пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении".

"Америка, похоже, на некоторое время абстрагируется от своих амбиций и обязательств и сосредотачивается на внутренних конфликтах. Поэтому главная наша ставка – это собственные силы, наша решительность и правда", - отметил он.

Ранее в своей статье для ZN.UA Юлия Курнишова писала, что администрация Трампа станет для Киева сложным партнером. По ее словам, вопрос отношений с Украиной в администрации Дональда Трампа может унаследовать вице-президент Майк Пенс, который мыслит в духе республиканского мейнстрима и придерживается жесткой позиции в отношениях с РФ. Тем не менее, в украинско-американских отношениях возникнут сложности, связанные с внешнеполитическими взглядами Трампа.

Как пишет в своей статье для ZN.UA директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин, новый президент США Дональд Трамп, по всей видимости, не располагает масштабной и долгосрочной стратегией развития американской внешней политики.