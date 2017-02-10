Украина будет готова войти в ЕС в течение 10 лет – Гройсман

За этот период Киев должен выполнить "домашнее задание".

Гройсман видит Украину в ЕС через 10 лет

В течение ближайших десяти лет Украина должна вплотную подойти к стандартам Евросоюза и будет готова стать его полноценным членом, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Брюсселе во время конференции, посвященной экономическому развитию Украины.

"Мы пока не ощущаем результатов этих реформ, и с этим я могу согласиться. Но я точно знаю, что в 2017 году нам удастся закрепить и ускорить экономический рост, и каждый украинский гражданин почувствует, что и почему происходило, и как начинает меняться его жизнь", – заявил глава правительства.

Отвечая на вопрос по поводу будущего членства Украины в ЕС, Гройсман подчеркнул, что украинское общество настроено на европейскую интеграцию вплоть до вхождения в ЕС.

"Мы взяли курс на европейскую интеграцию. Уже есть Соглашение об ассоциации с ЕС – это дорожная карта трансформации, которая происходит в Украине. Бесспорно, мы видим, что наступит то время, когда мы подадим заявку на членство в ЕС, но мы понимаем, что нам нужно выполнить наше домашнее задание. Я считаю, что в рамках десяти лет, я это говорил и год назад – в рамках десяти лет – это то время, что если идти быстро и качественно, мы сможем соответствовать стандартам, которые позволят нам вступить в ЕС. Но надо тяжело над этим работать", – сказал он.

Гройсман считает, что первой задачей страны является формирование профессиональной компетентной власти и системы управления государством.

"Мы начали с 1 мая 2016 года полноценную реформу государственной службы. Она является первой за все годы независимости – мы пошли на перезагрузку всей системы государственной власти в Украине. Это перезагрузка будет длиться несколько лет", – заявил премьер-министр.

Он также отметил успехи в борьбе с коррупцией. "Я ее разделяю на две части – с одной стороны, мы должны создать условия, при которых бы коррупционных деяний не возникало – это системные изменения, и с другой стороны, наказания за коррупционные деяния должны быть неотвратимыми. Мы действительно верим в то, что делаем", – заверил Гройсман.

Ранее Гройсман призвал ЕС подумать над "планом Маршала" для Украины.