Отставка Деканоидзе была согласована с ней еще год назад – Аваков

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Глава МВД не стал говорить о том, осуществлялось ли на экс-главу Нацполиции давление.

Аваков прокомментировал отставку Деканоидзе МВД Украины

Уход Хатии Деканоидзе с постаУкраины был запланирован еще год назад, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 ноября.

"Это было плановое мероприятие. Мы об этом договаривались год назад, она отработала и приняла такое решение", – цитирует "Интерфакс-Украина" заявление главы МВД журналистам, задавшим ему вопрос о причинах отставки Деканоидзе.

Аваков, при этом, уклонился от ответа на вопрос о том, осуществлялось ли на экс-главу НПУ давление.

Как сообщалось, 16 ноября Кабмин уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Нацполиции. После этого глава МВД Арсен Аваков назначил временно исполняющим обязанности руководителя НПУ бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна.

Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции Украины 14 ноября. "Я, как и обещала, в течение года создала фундамент для развития новой Национальной полиции… Но, к сожалению, мои полномочия и воля не были достаточными для резких изменений", - сказала она.

Деканоидзе также указала на то, что ее заместитель Вадим Троян не является достаточно самостоятельной фигурой, а также заявила о необходимости проведения прозрачного конкурса на должность главы НПУ.

В мае 2016 года Деканоидзе в интервью ZN.UA говорила, что заставить уйти может только внутреннее ощущение, что преодолевать противостояние системы больше невозможно.

Деканоидзе возглавляла Национальную полицию с 4 ноября 2015 года. Слухи об отставке Деканоидзе начались после того, как в мае 2016 года МВД покинула первый замминистра Эка Згуладзе.