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Отставка Деканоидзе была согласована с ней еще год назад – Аваков

18 ноября в 13:39

Глава МВД не стал говорить о том, осуществлялось ли на экс-главу Нацполиции давление.

Аваков Деканоидзе
Аваков прокомментировал отставку Деканоидзе
МВД Украины
Уход Хатии Деканоидзе с поста главы Национальной полиции Украины был запланирован еще год назад, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 ноября.

"Это было плановое мероприятие. Мы об этом договаривались год назад, она отработала и приняла такое решение", – цитирует "Интерфакс-Украина" заявление главы МВД журналистам, задавшим ему вопрос о причинах отставки Деканоидзе.

Аваков, при этом, уклонился от ответа на вопрос о том, осуществлялось ли на экс-главу НПУ давление.

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Как сообщалось, 16 ноября Кабмин уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Нацполиции. После этого глава МВД Арсен Аваков назначил временно исполняющим обязанности руководителя НПУ бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна.

Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции Украины 14 ноября. "Я, как и обещала, в течение года создала фундамент для развития новой Национальной полиции… Но, к сожалению, мои полномочия и воля не были достаточными для резких изменений", - сказала она.

Деканоидзе также указала на то, что ее заместитель Вадим Троян не является достаточно самостоятельной фигурой, а также заявила о необходимости проведения прозрачного конкурса на должность главы НПУ.

В мае 2016 года Деканоидзе в интервью ZN.UA говорила, что заставить уйти может только внутреннее ощущение, что преодолевать противостояние системы больше невозможно.

Деканоидзе возглавляла Национальную полицию с 4 ноября 2015 года. Слухи об отставке Деканоидзе начались после того, как в мае 2016 года МВД покинула первый замминистра Эка Згуладзе.   

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Деканоидзе полиция Аваков
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