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Учительницу интерната взяли под стражу по подозрению в торговле людьми

23 ноября в 23:43

Она может выйти под залог на сумму 413 тысяч гривень.

Коваленко
Учительницу Коваленко взяли под стражу

Киевский районный суд Харькова избрал для преподавателя Галины Коваленко, подозреваемой в попытке продать собственную ученицу, меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 413 тыс. гривень. 

Ранее прокуратура огласила женщине подозрение по ч.3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или осуществление другого незаконного соглашения, совершенного в отношении малолетнего). Санкция статьи - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, передает харьковское издание "Объектив".   

На суде сама педагог заявила, что вины своей не признает и "ее подставили". 

Как стало известно в ходе заседания, учительница должна по кредиту 5 тысяч долларов. Не исключено, что пойти на такой шаг педагог решилась с целью решить свои финансовые проблемы.

На суде представители следствия частично зачитали распечатки телефонных звонков Галины Коваленко с покупателем ребенка. В них учительница говорит о том, что семья девочки якобы виновна в смерти ее дочери.

 

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52-летнюю учительницу украинского языка и литературы Галину Коваленко правоохранители задержали в момент получения денег. По данным облпрокуратуры, общая сумма, которую собиралась получить преподаватель за продажу 13-летней девочки, составляет 10 тысяч долларов.

По материалам: Медиа группа "Объектив"
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