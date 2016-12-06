Участников спецоперации в Княжичах отстранили от работы

Полиция проводит служебную проверку в связи с гибелью пяти полицейских. Следствие ведет Генпрокуратура.

Троян отстранил от выполнения служебных обязанностей трех руководителей оперативных подразделений, ответственных за проведение спецоперации МВД Украины

Временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян отстранил от выполнения служебных обязанностей участников, во время которой погибли пять полицейских.

В частности, на время проведения служебного расследования от работы отстранены руководители трех оперативных подразделений столичной полиции, которые отвечали за проведение спецоперации, а также весь личный состав, который принимал в ней участие.

Как сообщила пресс-служба НПУ в понедельник, 6 декабря, такое решение было принято для обеспечения полного и всестороннего расследования трагедии.

В ночь на 4 декабря во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи Броварского района Киевской области из-за несогласованных действий погибли два сотрудника полиции охраны, двое полицейских и боец спецподразделения КОРД. После этого в Киеве задержали троих подозреваемых в организации ОПГ, во время слежки за которой произошла перестрелка между сотрудниками полиции.

Как сообщил вр. и. о. Нациполиции Вадим Троян, преступная группа, за которой велось наблюдение, состояла из ранее судимых за разбой лиц, бывших сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, близких к правоохранительной системе.

Расследование гибели полицейских поручили Генеральной прокуратуре.