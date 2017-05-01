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Участников массовых акций в Одессе будут идентифицировать с помощью дрона

1 мая в 04:46

Оборудование одесским правоохранителям одолжили на время майских праздников.

беспилотник дрон
Дрон будет "узнавать" участников митингов в Одессе
Польское радио
В Одессе для распознавания лиц участников массовых акций, которые запланированы на время майских праздников, будут использовать комплекс оборудования с беспилотным летательным аппаратом.

Его уже апробировали во время небольшой акции на Куликовом поле, сообщил в Facebook советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк,

"Этот современный комплекс дает возможность с помощью беспилотного дрона облететь место событий и оцифровать лицо каждого, зарегистрировать и установить личность он-лайн", - написал Форостяк.

Он добавил, что во время теста комплекса установление лиц находящихся на площади людей, в т.ч. присутствовавших там сотрудников ОБСЕ длилось всего несколько минут. 

 

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Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

По материалам: ZN.UA
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Тэги время Одесса акции дрон
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