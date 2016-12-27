Участники группировки Януковича добровольно вернули Украине сотни миллионов – Луценко

Около десяти членов бандформирования Януковича пошли на сделку со следствием и вернули, что смогли.
"Я бы сейчас не хотел разглашать достижения в вопросе заключения сделок с лицами из организованных преступных группировок Януковича, Курченко, Клименко - их уже более десяти. При этом государство получило уже сотни миллионов гривень возмещения убытков", - , - сказал генпрокурор журналистам поездки в Краматорск.
По его словам, те, кто признал себя членом группировки, "в меру своих возможностей возместили материальные убытки государству".
Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.
Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,