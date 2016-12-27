Топ Новости
<
>

Участники группировки Януковича добровольно вернули Украине сотни миллионов – Луценко

27 декабря в 17:26

Около десяти членов бандформирования Януковича пошли на сделку со следствием и вернули, что смогли.

Юрий Луценко
Луценко сообщил о новых достижениях в борьбе с Януковичем
Генпрокуратура Украины
Часть из участников организованной преступной группировке экс-президента Украины Виктора Януковича уже возместили государству сотни миллионов гривень убытков, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я бы сейчас не хотел разглашать достижения в вопросе заключения сделок с лицами из организованных преступных группировок Януковича, Курченко, Клименко - их уже более десяти. При этом государство получило уже сотни миллионов гривень возмещения убытков", - , - сказал генпрокурор журналистам поездки в Краматорск.

По его словам, те, кто признал себя членом группировки, "в меру своих возможностей возместили материальные убытки государству".

Читайте также: Ни копейки из похищенных Януковичем $ 40 млрд не вернули в бюджет — Петренко

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги Янукович государство убытки
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.37
EUR 27.54
Последние новости