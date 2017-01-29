Участники блокады железной дороги на Луганщине боятся разгона и угрожают партизанщиной

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В случае силового разгона, они обещают перейти к партизанским методам на оккупированной и неоккупированной территории Украины.

Участники блокады Донбасса угрожают начать партизанскую борьбу на оккупированных и неокупованих территориях Украины. Семен Семенченко / Facebook

Участникибоятся, что силовые спецподразделения, которые двигаются в сторону редута Богдана, могут разогнать их акцию. Такой сценарий они считают вероятным, ссылаясь на информацию, полученную от волонтеров.

"Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что в случае сценария силового разгона протестующих, он будет вынужден перейти к партизанским методам борьбы против российской оккупации и физическому уничтожению магистралей, по которым идет финансирование терроризма и торговли на крови", - говорится в сообщении на странице "Штаб блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

Как сообщает "Украинская правда", один из организаторов блокады Анатолий Винорогодский заявил "Громадському радіо", что в случае силового разгона акции, ее участники перейдут "к более радикальным методам ведения блокады".

"Меры будут адекватные. Мы вышли на стадию, когда нашей родине необходима защита. Мы предупреждаем, что те люди, которые находятся здесь — это не все силы, которые находят в Луганской и Донецкой областях, поэтому обычная зачистка одного блокпоста будет сигналом для начала боевых действий. Мы развернем партизанское движение на территории оккупированных и неокупованих частей Украины", - сказал он.

Напомним, 25 января ветераны АТО, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк, заблокировали ветку железной дороги Луганск – Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана". Ветераны разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и заблокировали грузы, перемещаемые на оккупированную территорию.

Участники акции заявили, что эти меры направлены, в том числе, на освобождение заложников террористических формирований ОРДЛО.

На следующий день прокуратура открыла в отношении участников блокады уголовное производство по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса (блокирование транспортных коммуникаций).