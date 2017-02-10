Участники блокады ОРДЛО перекрыли магистраль Ясиноватая-Константиновка

Активисты пообещали не блокировать железнодорожные составы предприятий, которые находятся на подконтрольной Украине территории.
"Блокада осуществляется на станции "Фенольная". Ведутся работы по инженерному оборудованию местности", – сказано в сообщении, опубликованном на странице штаба в Facebook вечером в пятницу, 10 февраля.
Участники блокады пообещали не блокировать железнодорожные составы с продукцией шахт и других предприятий, которые работают на подконтрольной Украине территории, а также не препятствовать движению электропоезда Фенольная-Константиновка.
Напомним, 25 января ветераны АТО, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк, заблокировали ветку железной дороги Луганск – Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.
Участники акции заявили, что эти меры направлены, в том числе, на освобождение заложников террористических формирований ОРДЛО.
На следующий день прокуратура открыла в отношении участников блокады уголовное производство по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса (блокирование транспортных коммуникаций).
2 февраля около 50 человек с помощью автомобилей перекрыли железнодорожные переезд в Бахмуте Донецкой области.ZN.UA