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Участковые полицейские в Украине должны начать работать к концу года – Кабмин

28 сентября в 09:15

В первую очередь участковые появятся в объединенных территориальных общинах.

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Участковых "внедрят" к концу года
Uncleroo / Depositphotos
До конца года в Украине планируется ввести должности участковых полицейских в территориальных общинах.

Об этом сказано в распоряжении Кабинета министров Украины №688 от 22 сентября, опубликованном на сайте правительства.

Документ предусматривает, что участковые полицейские в первую очередь появятся в объединенных территориальных общинах. Ответственными за это назначены МВД и Министерство регионального развития. 

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Ранее сообщалось, что в Украине будут работать более 9 тыс. участковых полицейских с зарплатой на уровне 6 тыс. гривень. 

В начале года глава МВД Арсен Аваков в разговоре с ZN.UA заявил, что для реформирования института участковых инспекторов не хватает "мелочи" - 350 миллионов долларов.

По материалам: ZN.UA
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