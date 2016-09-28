Участковые полицейские в Украине должны начать работать к концу года – Кабмин

В первую очередь участковые появятся в объединенных территориальных общинах.

До конца года в Украине планируется ввести должности участковых полицейских в территориальных общинах.

Об этом сказано в распоряжении Кабинета министров Украины №688 от 22 сентября, опубликованном на сайте правительства.

Документ предусматривает, что участковые полицейские в первую очередь появятся в объединенных территориальных общинах. Ответственными за это назначены МВД и Министерство регионального развития.

Ранее сообщалось, что в Украине будут работать более 9 тыс. участковых полицейских с зарплатой на уровне 6 тыс. гривень.

В начале года глава МВД Арсен Аваков в разговоре с ZN.UA заявил, что для реформирования института участковых инспекторов не хватает "мелочи" - 350 миллионов долларов.