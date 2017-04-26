У здания Минэкологии прошел митинг в защиту лосей

Митингующие потребовали внести животных в Красную книгу.

У здания Министерства экологии и природных ресурсов состоялась акция защитников диких животных.

Участники акции обратились к министру Остапу Семераку с требованием внести лосей в Красную книгу Украины. По их словам, безжалостное убийство лосей охотниками и браконьерами привело к критическому снижению их популяции в Украине - с 14 796 лосей в 1991 году до менее 2 000 в 2016 году.

22 апреля в центре Киева прошел марш в защиту прав животных, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Участники призывают власти усилить ответственность за жестокое обращение с животными.