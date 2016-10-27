У замглавы Нацбанка провели обыски

В НБУ сообщили, что обыски связаны с расследованием дела о банкротстве банка "Михайловский".

Полиция провела обыски у заместительницы Гонтаревой Екатерины Рожковой Нацбанк Украины / Flickr

Следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве провели обыски по месту проживания заместителя главыЕкатерины Рожковой.

Как сообщает "Экономическая правда", со ссылкой на пресс-службу Нацбанка, в данный момент Рожкова находится на рабочем месте и выполняет служебные обязанности.

"В данный момент обыск завершен. Екатерина Рожкова находится на рабочем месте и исполняет свои служебные обязанности", – сообщили журналистам в НБУ.

В Нацбанке уточнили, что обыски проводились в рамках расследования банкротства банка "Михайловский", а также заявили, что считают подобную меру актом давления на должностное лицо НБУ.

"Правление Национального банка считает эти действия очередным актом давления на должностных лиц НБУ. Все решения относительно отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных принимались коллегиально правлением НБУ в полном соответствии с действующим законодательством", – подчеркнули в Нацбанке.

Как известно, 12 августа был задержан и затем арестован на два месяца бывший председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко. Суд определил также для него альтернативу - возможность внесения залога в размере 137,8 млн грн. Сейчас он находится в СИЗО.

10 октября стало известно, что суд продлил срок содержания Дорошенко под стражей еще на два месяца.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что собственник банка Виктор Полищук, которого она назвала "проходимцем", и глава правления Игорь Дорошенко сядут в тюрьму минимум на 5 лет за то, что с делали с "Михайловским".

Фигуранты дела подозреваются в выводе из банка "Михайловский" 870 млн грн средств вкладчиков и доведении финучреждения до неплатежеспособности. По данным Нацбанка, совершенные руководством "Михайловского" только за один день (20 мая) транзакции на сумму около 1 млрд грн привели к увеличению нагрузки на Фонд гарантирования вкладов до 2,6 млрд грн. В НБУ считают сделки незаконными и намерены через суд добиваться их отмены.

Банк "Михайловский" зарегистрирован 14 июня 2013 года. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2016 года банк "Михайловский" по размеру общих активов (2,954 млрд грн) занимал 71-е место в группе украинских негосударственных банков из 109 действующих в стране.