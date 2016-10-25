У власти нет целостного видения того, в чем заключаются основные проблемы полиции - эксперт

Вся реформа правоохранительных органов была порочна еще на уровне первых законопроектов, того же закона о Нацполиции.

Действующее законодательство о полици построено на противоречиях Василий Артюшенко, ZN.UA

У нынешней власти и руководства МВД нет целостного видения того, в чем заключаются основные проблемы нашей полиции и почему она сегодня не может исполнять свои обязанности, считает Владимир Караваев, правозащитник, замглавы Координационного совета общенационального форума по вопросам безопасности дорожного движения.

В комментарии ZN.UA он отметил, что негативно оценивает предлагаемые изменения в законодательство, регулирующее деятельность полиции.

"Давайте исходить из целей. Цель, которая в данном случае озвучивается: изменения нужны для того, чтобы полиция могла полноценно исполнять свои обязанности и обеспечивать безопасность граждан. Но я смотрю на эти изменения — и не понимаю: каким образом они обеспечат безопасность граждан? У нас происходит раскачивание какого-то маятника. То мы наблюдаем на Ютубе ролики, когда полиция разбивает стекла и вытаскивает водителя из автомобиля, поскольку он не хочет выходить. Теперь же полиция будет удерживать водителя в автомобиле принудительно", - говорит Караваев. По его словам, это и есть маятник, который говорит об отсутствии целостного видения проблем.

Правозащитник отмечает, что проблема не в том, будет водитель выходить или останется в автомобиле, а также и не в в том, будут ли присутствовать при освидетельствовании алкогольного опьянения два свидетеля или нет.

"Проблема в том, что вся эта реформа правоохранительных органов была порочна еще на уровне первых законопроектов, того же Закона о Нацполиции. Именно порочная законодательная база не дает сегодня возможности полицейским нормально работать. И это никак не могут понять в МВД. Они пытаются говорить и делать все, что угодно, но не понимают основы конфликта — порочности законодательной базы. И пока они это не поймут, пока не сядут и не начнут по пунктам прописывать те полномочия, которые полиции действительно нужны, убирать противоречия в законодательстве, ничего работать не будет", — считает Караваев.

Он считает, что сновное противоречие в том, что сфера дорожного движения, любые действия полицейского, предписанные КУоАП, находятся в противоречии с самим КУоАП. Таким образом, любые действия полицейского, что бы он ни сделал, элементарно отбиваются в судах.

"То, что сейчас пытаются делать, я думаю, — это просто от безысходности. Например, говорят о презумпции правоты полицейского. Но, как я уже сказал, законодательство построено на противоречиях. И когда возникает спор между водителем и полицейским, то каждый из них апеллирует к своим законным аргументам, выбирая часть закона, которая его защищает. Именно здесь и возникает основа конфликта — когда две нормы в одном и том же законе противоречат друг другу, то к одной норме апеллирует водитель, а к другой — полицейский", - поясняет эксперт.

Я считаю, что причины роста преступности и отсутствия безопасности в стране кроются прежде всего в том, что к реформе подошли очень непрофессионально. "И теперь в структуре МВД будет создано отдельное подразделение — дорожно-патрульная служба, которая будет заниматься безопасностью на дорогах, что, по сути, означает возвращение столь критиковавшегося ранее ГАИ, с теми же функциями и обязанностями. Дежавю. Или — обыкновенный непрофессионализм", - отмечает он.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД Украины готовит пакет законодательных инициатив, среди которых будет и императив презумпции правоты полицейского.

Больше о новых изменениях в законодательство о деятельности полиции читайте в материале Аллы Котляр МВД: презумпция правоты "реформаторов"? на сайте ZN.UA.