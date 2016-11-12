У Шустера заявили о готовящихся обысках на телеканале и по месту жительства журналиста

Решение об обысках принял Печерский суд.
Сообщается, что решение об обысках принял судья Печерского суда в закрытом режиме в отсутствие адвокатов Шустера.
"Нам существовать осталось несколько недель, потому что власть угрожает всем, кто хочет нам помочь – вызывают налоговую, назначают огромные штрафы", – заявил Шустер в прямом эфире, после того, как ему сообщили о решении суда.
Управляющий партнер телеканала Павел Елизаров на своей странице в Facebook опубликовал копии решения суда о проведении обысков, а также заявил, что "депутатский донос организован "Народным фронтом".
Напомним, 26 апреля Киевский центр занятости аннулировал лицензию на работу в Украине российскому телеведущему и совладельцу канала 3s.tv Савику Шустеру. В Государственной службе занятости сообщили, что Савику Шустеру аннулировано разрешение на работу в Украине на основании того, что документы, поданные работодателем, содержали недостоверные данные. В ответ на это Шустер объявил голодовку с требованием восстановить его лицензию на работу в Украине.
Позже ГФС обвинила Шустера в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Утром 28 апреля стало известно, что Государственная служба занятости приостановила действие решения Киевского городского центра занятости об аннулирования разрешения на работу Савику Шустеру в Украине до выяснения обстоятельств.ZN.UA