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У Шустера заявили о готовящихся обысках на телеканале и по месту жительства журналиста

12 ноября в 00:33

Решение об обысках принял Печерский суд.

Савик Шустер
Шустер снова заявил о давлении со стороны властей
Шустер Live
Пресс-служба телеканала 3s.tv в ночь на субботу, 12 ноября, заявила о готовящихся обысках на студии и по месту жительства журналиста Савика Шустера.

Сообщается, что решение об обысках принял судья Печерского суда в закрытом режиме в отсутствие адвокатов Шустера.

"Нам существовать осталось несколько недель, потому что власть угрожает всем, кто хочет нам помочь – вызывают налоговую, назначают огромные штрафы", – заявил Шустер в прямом эфире, после того, как ему сообщили о решении суда.

Управляющий партнер телеканала Павел Елизаров на своей странице в Facebook опубликовал копии решения суда о проведении обысков, а также заявил, что "депутатский донос организован "Народным фронтом".

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Напомним, 26 апреля Киевский центр занятости аннулировал лицензию на работу в Украине российскому телеведущему и совладельцу канала 3s.tv Савику Шустеру. В Государственной службе занятости сообщили, что Савику Шустеру аннулировано разрешение на работу в Украине на основании того, что документы, поданные работодателем, содержали недостоверные данные. В ответ на это Шустер объявил голодовку с требованием восстановить его лицензию на работу в Украине.

Позже ГФС обвинила Шустера в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Утром 28 апреля стало известно, что Государственная служба занятости приостановила действие решения Киевского городского центра занятости об аннулирования разрешения на работу Савику Шустеру в Украине до выяснения обстоятельств.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Шустер обыск суд ГФС
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