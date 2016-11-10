Топ Новости
<
>

У Лукашенко заявили об извинениях Порошенко за инцидент с "Белавиа"

10 ноября в 23:36

Украинский президент заверил Лукашенко, что виновные наказаны, сообщается на сайте главы белорусского государства. 

Лукашенко Порошенко
Порошенко якобы извинился перед Лукашенко за самолет
president.gov.by

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко  принес извинения за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании "Белавиа", сообщается на сайте белорусского президента. 

По данным белорусской стороны, Порошенко заверил Лукашенко, что виновники ситуации наказаны. 

"Главы государств договорились, что соответствующие службы в ближайшее время проведут консультации о сотрудничестве в области безопасности для предотвращения подобных инцидентов впредь", - отмечается на сайте Лукашенко. 

В ходе разговора Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились о личной встрече. Министерствам иностранных дел двух стран дано поручение определить соответствующую дату для организации мероприятия на высшем уровне, которое запланировано провести до конца 2016 года. 

Читайте также: Лукашенко похвалил Трампа за возвращение США к "настоящей демократии"

Ранее в интернете появилась аудиозапись переговоров между украинским диспетчером и пилотами гражданского самолета авиакомпании "Белавиа", который возвратили в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации.

Обнародованные материалы подтверждают заявления белорусской стороны о том, что украинский диспетчер озвучил угрозу поднять на перехват гражданского рейса истребители, а также соответствуют ранее обнародованной в Беларуси расшифровке переговоров.

В СБУ угрозу применения боевой авиации против рейса "Белавиа" назвали выдумкой диспетчера.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Лукашенко президент Белавиа Порошенко угроза белорус граждане самолет переговоры авиация инцидент
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
  • Старый Хр Сегодня, 09:42 Диспетчер сделал как надо. Пригрозил на всякий случай и его требование было выполнено. А Бацьке не мешало бы извиниться перед Украиной за его военное сотрудничество с РФ, которое далеко не на пользу Украине, а точнее представляет для неё реальную угрозу.. Ответить Цитировать Пожаловаться
Реклама
USD 25.58
EUR 27.87
Последние новости