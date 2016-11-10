У Лукашенко заявили об извинениях Порошенко за инцидент с "Белавиа"

Украинский президент заверил Лукашенко, что виновные наказаны, сообщается на сайте главы белорусского государства.
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко принес извинения за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании "Белавиа", сообщается на сайте белорусского президента.
По данным белорусской стороны, Порошенко заверил Лукашенко, что виновники ситуации наказаны.
"Главы государств договорились, что соответствующие службы в ближайшее время проведут консультации о сотрудничестве в области безопасности для предотвращения подобных инцидентов впредь", - отмечается на сайте Лукашенко.
В ходе разговора Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились о личной встрече. Министерствам иностранных дел двух стран дано поручение определить соответствующую дату для организации мероприятия на высшем уровне, которое запланировано провести до конца 2016 года.
Ранее в интернете появилась аудиозапись переговоров между украинским диспетчером и пилотами гражданского самолета авиакомпании "Белавиа", который возвратили в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации.
Обнародованные материалы подтверждают заявления белорусской стороны о том, что украинский диспетчер озвучил угрозу поднять на перехват гражданского рейса истребители, а также соответствуют ранее обнародованной в Беларуси расшифровке переговоров.
В СБУ угрозу применения боевой авиации против рейса "Белавиа" назвали выдумкой диспетчера.ZN.UA