У Луценко анонсировали тайные проверки сотрудников прокуратуры

Руководство ГПУ проинформировало представителей мониторингового комитета ПАСЕ о реформировании прокуратуры.
Замглавы ГПУ проинформировала европейских политиков о реформировании украинской прокуратуры и изменениях законодательства, которыми регулируется деятельность ведомства, сообщает пресс-служба ГПУ.
Стрижевская также сообщила о введении ежегодной тайной проверки работников прокуратуры с целью сопоставления уровня жизни прокурора с задекларированными источниками доходов его семьи.
Кроме того, заместитель генпрокурора рассказала о начале конкурса на замещение должностей в Генеральной инспекции – независимом органе, призванном осуществлять надзор за соблюдением законности сотрудниками прокуратуры.
Напомним, в сентябре генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал создание в структуре ГПУ при содействии США службы, которая тайно будет проверять прокуроров на причастность к коррупции.
Тем временем, министр иностранных дел Королевства Дания Кристиан Йенсен сообщил, что новую программу по преодолении коррупции в Украине готовят в Евросоюзе, и Дания примет активное участие в ее реализации.
Программа начнет работать с первого января 2017 года и продлится три года. Ее бюджет составит 16 миллионов евро.ZN.UA