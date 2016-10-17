У Луценко анонсировали тайные проверки сотрудников прокуратуры

Руководство ГПУ проинформировало представителей мониторингового комитета ПАСЕ о реформировании прокуратуры.

Задекларированные доходы прокуроров сопоставят с их уровнем жизни e.kryzhanivsky / Depositphotos

ЗаместительАнжела Стрижевская в понедельник, 17 октября, провела встречу с содокладчиками мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Йорди Шукла и Акселем Фишером, которые прибыли с рабочим визитом в Киев.

Замглавы ГПУ проинформировала европейских политиков о реформировании украинской прокуратуры и изменениях законодательства, которыми регулируется деятельность ведомства, сообщает пресс-служба ГПУ.

Стрижевская также сообщила о введении ежегодной тайной проверки работников прокуратуры с целью сопоставления уровня жизни прокурора с задекларированными источниками доходов его семьи.

Кроме того, заместитель генпрокурора рассказала о начале конкурса на замещение должностей в Генеральной инспекции – независимом органе, призванном осуществлять надзор за соблюдением законности сотрудниками прокуратуры.

Напомним, в сентябре генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал создание в структуре ГПУ при содействии США службы, которая тайно будет проверять прокуроров на причастность к коррупции.

Тем временем, министр иностранных дел Королевства Дания Кристиан Йенсен сообщил, что новую программу по преодолении коррупции в Украине готовят в Евросоюзе, и Дания примет активное участие в ее реализации.

Программа начнет работать с первого января 2017 года и продлится три года. Ее бюджет составит 16 миллионов евро.