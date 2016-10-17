Топ Новости
<
>

У Луценко анонсировали тайные проверки сотрудников прокуратуры

17 октября в 22:38

Руководство ГПУ проинформировало представителей мониторингового комитета ПАСЕ о реформировании прокуратуры.

ГПУ1_3
Задекларированные доходы прокуроров сопоставят с их уровнем жизни
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская в понедельник,  17 октября, провела встречу с содокладчиками мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Йорди Шукла и Акселем Фишером, которые прибыли с рабочим визитом в Киев.

Замглавы ГПУ проинформировала европейских политиков о реформировании украинской прокуратуры и изменениях законодательства, которыми регулируется деятельность ведомства, сообщает пресс-служба ГПУ.

Стрижевская также сообщила о введении ежегодной тайной проверки работников прокуратуры с целью сопоставления уровня жизни прокурора с задекларированными источниками доходов его семьи.

Кроме того, заместитель генпрокурора рассказала о  начале конкурса на замещение должностей в Генеральной инспекции – независимом органе, призванном осуществлять надзор за соблюдением законности сотрудниками прокуратуры.

Читайте также: В НАБУ и САП раскритиковали инициативу Луценко о предоставлении генпрокурору права определять подследственность

Напомним, в сентябре генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал создание в структуре ГПУ при содействии США службы, которая тайно будет проверять прокуроров на причастность к коррупции.

Тем временем, министр иностранных дел Королевства Дания Кристиан Йенсен сообщил, что новую программу по преодолении коррупции в Украине готовят в Евросоюзе, и Дания примет активное участие в ее реализации. 

Программа начнет работать с первого января 2017 года и продлится три года. Ее бюджет составит 16 миллионов евро. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ГПУ прокуратура коррупция Луценко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.78
EUR 28.35
Последние новости