У ГПУ нет официальных данных о бегстве в Россию четырех экс-беркутовцев

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Прокуратура проверяет информацию.

У Генпрокуратуры пока нет официального подтверждения о бегстве экс-беркутовцев УНИАН

В Генпрокуратуре не располагают подтверждением информации о бегстве в Россию четырех бывших, которых подозревают в убийствах активистов Евромайдана.

"Эта информация в настоящее время проверяется… В настоящее время сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они выехали в Россию, нет", - сказал прокурор Александр Ковальчук.

Про его словам, эта информация должна поступить от Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что четыре бывших сотрудника харьковского батальона МВД специального назначения "Беркут", которых подозревают в убийствах и других тяжких преступлениях против участников Революции Достоинства, сбежали в Россию после освобождения из-под стражи.

Напомним, 6 апреля Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи экс-"беркутовца" Виталия Гончаренко, которого прокуратура обвинила в убийстве трех человек во время Революции Достоинства.

Ранее начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что к настоящему моменту Россия предоставила гражданство 14 экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.

Андрей Капустин в своей статье для ZN.UA пишет, что украинская правоохранительная система столкнулась с острой нехваткой дистанционных кандалов – электронных браслетов, надеваемых на подозреваемого при изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Подробнее о проблеме нехватки электронных средств слежения за подсудимыми читайте в статье Андрея Капустина "Куплю кандалы дистанционные. Дорого" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".