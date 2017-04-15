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У ГПУ нет официальных данных о бегстве в Россию четырех экс-беркутовцев

15 апреля в 12:05

Прокуратура проверяет информацию.

Беркут_18_февраля
У Генпрокуратуры пока нет официального подтверждения о бегстве экс-беркутовцев
УНИАН
В Генпрокуратуре не располагают подтверждением информации о бегстве в Россию четырех бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийствах активистов Евромайдана.

"Эта информация в настоящее время проверяется… В настоящее время сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они выехали в Россию, нет", - сказал прокурор Александр Ковальчук.

Про его словам, эта информация должна поступить от Госпогранслужбы.

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Ранее сообщалось, что четыре бывших сотрудника харьковского батальона МВД специального назначения "Беркут", которых подозревают в убийствах и других тяжких преступлениях против участников Революции Достоинства, сбежали в Россию после освобождения из-под стражи.

Напомним, 6 апреля Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи экс-"беркутовца" Виталия Гончаренко, которого прокуратура обвинила в убийстве трех человек во время Революции Достоинства.

Ранее начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что к настоящему моменту Россия предоставила гражданство 14 экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года. 

Андрей Капустин в своей статье для ZN.UA пишет, что украинская правоохранительная система столкнулась с острой нехваткой дистанционных кандалов – электронных браслетов, надеваемых на подозреваемого при изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Подробнее о проблеме нехватки электронных средств слежения за подсудимыми читайте в статье Андрея Капустина "Куплю кандалы дистанционные. Дорого" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA , 112 Украина ,
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Тэги подозреваемые убийство революция Евромайдан
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